Gaye Gürsel\'den Arka Sokaklar Açıklamaları

KANAL D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'da Esra karakterine hayat veren Gaye Gürsel, samimi açıklamalarda bulundu. Gürsel, dizinin yeni sezonu öncesi heyecanını paylaşırken partneri Özgür Ozan'la olan keyifli set anılarını da anlattı.

'OZAN'LA KOPTUĞUMUZ SAHNELER OLUYOR'

20.sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanan Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Gaye Gürsel, sette en çok kahkaha attığı isim sorulunca tereddütsüz Özgür Ozan dedi: "Özgür çok komik. Sette bir kahkaha duyuyorsanız Özgür gelmiştir." Başarılı oyuncu, Özgür Ozan'ın kamera arkasında da mizahı bırakmadığını ve bu nedenle sahnelerin bazen tekrar tekrar çekildiğini anlatırken şöyle devam etti: "Özgür elleriyle masaya vurup, karşısında Nazlı ablayı (Nazlı Tosunoğlu) azarlarken ben arkada duruyorum. Onun çıkardığı seslerden kimse duramıyor, kameramanın gülme sesi geliyor. Koptuğumuz sahneler oluyor."

'EKİBİ İZLERKEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM'

Beste Sırapınar'ın Ünlü Sohbetleri'ne konuşan Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın hayatına kattıklarından da bahsetti, "Herkesi çok özledim. Arka Sokaklar bana çok güzel bir dizide olma şansını kattı ve bundan çok mutluyum. Arka Sokaklar'daki oyuncularla oynamak onur verici. Onlardan çok şey öğreniyorum."