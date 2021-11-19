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Gazeteci Güngör Denizaşan hayatını kaybetti - Son Dakika

Gazeteci Güngör Denizaşan hayatını kaybetti

19.11.2021 15:30
Gazeteci Güngör Denizaşan hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden usta gazeteci Güngör Denizaşan yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden, 2006 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Güngör Denizaşan, 18 Kasım 2021 Perşembe günü İstanbul'da yaşamını yitirdi.

87 yaşında hayatını kaybeden usta gazeteci Denizaşan, yaşadığı sağlık sorunları yüzünden 50 yılı aşkın süredir kesintisiz yayımladığı gazetesi Gazette 13'ün basımına ara vermek zorunda kalmıştı.

TGC MESAJ YAYIMLADI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Güngör Denizaşan'ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli meslektaşımız Güngör Denizaşan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Denizaşan'ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabırlar diliyoruz"

GÜNGÖR DENİZAŞAN KİMDİR?

1934 yılında İstanbul'da doğdu. Haydarpaşa Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda şan ve tiyatro eğitimi aldı. Gazetecilik mesleğine Türk Haberler Ajansı'nda foto muhabiri olarak başladı. Son Saat, Gece Postası gazetelerinde misyon yaptı. Akşam Gazetesi'nde sanat ve cemiyet muhabiri olarak çalıştı. 10 bine yakın fotoğraftan oluşan bir arşive sahipti. 1967 yılında çıkarmaya başladığı Gazette 13'ü 2019 yılına kadar aralıksız yayın hayatında tuttu. 2006 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet mükafatı aldı.

Güngör Denizaşan, editörü 'Tatnti Auguri' ile birlikte Habertürk Gazetesi magazin ekinde yıllarca 'mizahi nostalji' köşesini hazırlamıştı.

Gazeteci Güngör Denizaşan hayatını kaybetti
Gazeteci Güngör Denizaşan hayatını kaybetti
Gazeteci Güngör Denizaşan hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Burhan Felek, İstanbul, Kasım, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gazeteci Güngör Denizaşan hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin


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