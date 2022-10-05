Şiddete Uğramıştı... Sessizliğini Bozdu! - Son Dakika
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Şiddete Uğramıştı... Sessizliğini Bozdu!

05.10.2022 12:22
Şiddete Uğramıştı... Sessizliğini Bozdu!

Geçtiğimiz Ağustos ayında bir motor kuryenin sözlü şiddetine uğrayan Demet Şener, önceki gün İstinyePark'daydı. Talihsiz olay hakkında konuşan Şener, "Trafikte çoğunlukla hemcinslerimin başına gelen bir olay. Benim başıma da geldi ve ben sessiz kalmamayı tercih ettim. Şikayetçi olduk" dedi. İşte detaylar...

Moto kuryenin sözlü şiddetine maruz kalan Demet Şener, olayın detaylarını anlattı. Şener, "Yol verme üzerine bir tartışma yaşandı. Hakaret ve ağır küfürler sarf eden kişiyi mahkemeye verdim. Bu olayı moto kurye şiddeti diyerek, bir meslek grubuna yüklemek doğru değil.

"DAVA DOSYASINA EKLEDİK"

Kişisel bir olay, her meslek grubundan olabilirdi. Zaten yalnız değildim ve olanların bir kısmını da kayıt altına almıştım. Bugün onları da dava dosyasına ekledik, en kısa sürede sonuca varacağını düşünüyorum. Sonuçlandığında daha detaylı bir açıklama yaparım." dedi.

Bir toplantı için İstinyePark'a geldiğini söyleyen Demet Şener, muhabirlere teşekkür ederek toplantısını yapacağı restorana geçti. Toplantı sonrası kısa süreli alışveriş yapmayı da ihmal etmeyen model ve sunucu akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977 yılında dünyaya geldi. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olan Şener, 1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu.

Ardından çeşitli programlarda sunuculuk yapmaya başlayan güzel manken, aynı zamanda çeşitli dizilerde rol aldı.

15 Temmuz 2005 tarihinde milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile dünyaevine giren Demet Şener, 19 Ocak 2018 tarihinde İbrahim Kutluay'dan boşandı. Demet Şener'in bu evlikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu vardır.

İkinci evliliğini 21 Haziran 2019 tarihinde Cenk Küpeli ile yapan Demet Şener 2021 yılında boşandı.

Demet Şener, bir süredir Tolga Arman ile aşk yaşıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Şiddete Uğramıştı... Sessizliğini Bozdu! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

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