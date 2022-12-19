Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, "öyle bir şey oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, "öyle bir şey oldu

19.12.2022 14:28

Geçtiğimiz akşam katıldığı davette Yalı Çapkını dizisinden partneri Afra Saraçoğlu ile yakınlaştığı ve Kubilay Aka ile tartıştığı ileri sürülen Mert Ramazan Demir sessizliğini bozdu. Aka ile aralarında gerginlik yaşandığını kabul eden Demir, "Öyle bir şey yaşandı ama tartışmaya girmedim, kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim" dedi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun önceki akşam düzenlenen bir etkinlikte samimi şekilde eğlendiği iddia edildi. Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakın olan Kubilay Aka'nın ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olarak Demir'in üzerine yürüdüğü ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen kavga söylentisinin ardından sessizliğini bozan Demir, olaylı geceyi anlattı.

"BİR ŞEYLER YAŞANDI AMA BEN DAHİL OLMADIM"

Aka tarafından "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek uyarıldığı konuşulan Demir, bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Söz konusu kavga iddiası hakkında konuşan Mert Ramazan Demir, "Evet, öyle bir öyle bir şey oldu ama göz göze hiç gelinmedi, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim" ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga mı etti? Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi ilk kez anlattı

"UFAK TEFEK OYUNLARLA MANİPÜLASYONA UĞRADI"

Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile uzun zamandır arkadaş olduğunu söyleyen Demir, "Bizim Afra ile samimiyetimiz yeni değil, çok eski arkadaşız… Saçma sapan bir yere gitti mevzu… Ufak tefek oyunlarla bir şeylerle manipülasyona uğradı. Bizim de bir anda başımıza patladı olay ama hiç öyle bir şey yok" dedi.

Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga mı etti? Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi ilk kez anlattı
Kubilay Aka-Afra Saraçoğlu-Mert Yazıcıoğlu
YORUMLAR
500

Mert Ramazan Demir, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Kubilay Aka, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, 'öyle bir şey oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:31 Dünya Kupası'nda skandal kural hatası! Fransızlar konuyu FIFA'ya götürebilir
14:19 Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, "öyle bir şey oldu
13:49 Bakan Bilgin'den 3. asgari ücret toplantısı öncesi yeni açıklama
13:38 Akşener'in "İmamoğlu ya da Yavaş aday gösterilirse hayır demeyeceğiz" sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken cevap
13:21 Tuzla'da valeler arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası mermiler havada uçuştu! 7 kişinin yakalandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı
13:24 HDP, Kadıköy'deki protestosunda yaşanan "tokat" olayı için bir kez daha toplandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı
13:08 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Aday olmak istiyor musunuz?" sorusuna net cevap: 6 lider "Adayımız sizsiniz" derse elbette olurum
12:59 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Türkiye'de anlaştığı kulüp gündem olacak
12:41 İstanbul'un göbeğindeki dükkana baskın! Yüzlerce hayvan boynuzu ve tarihi eser ele geçirildi
12:43 İmamoğlu, Yunan gazetesine röportaj verdi: Erdoğan, geçmişte başına gelenlerden çok daha fazlasını yapmaktan zevk alıyor gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2022 14:59:30. #1.11#
SON DAKİKA: Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, "öyle bir şey oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement