Afra Saraçoğlu yüzünden Kubilay Aka ile kavga ettiği iddia edilen Mert Ramazan Demir, olaylı geceyi anlattı: Evet, "öyle bir şey oldu

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun önceki akşam düzenlenen bir etkinlikte samimi şekilde eğlendiği iddia edildi. Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakın olan Kubilay Aka'nın ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olarak Demir'in üzerine yürüdüğü ileri sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen kavga söylentisinin ardından sessizliğini bozan Demir, olaylı geceyi anlattı.

"BİR ŞEYLER YAŞANDI AMA BEN DAHİL OLMADIM"

Aka tarafından "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek uyarıldığı konuşulan Demir, bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Söz konusu kavga iddiası hakkında konuşan Mert Ramazan Demir, "Evet, öyle bir öyle bir şey oldu ama göz göze hiç gelinmedi, bir kavga falan olmadı. Hatta ben dışarıdaydım, mevzunun içinde de değildim. Olay çok büyüdü ve gereksiz bir gündem oldu. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedim. Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim" ifadelerini kullandı.

"UFAK TEFEK OYUNLARLA MANİPÜLASYONA UĞRADI"

Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile uzun zamandır arkadaş olduğunu söyleyen Demir, "Bizim Afra ile samimiyetimiz yeni değil, çok eski arkadaşız… Saçma sapan bir yere gitti mevzu… Ufak tefek oyunlarla bir şeylerle manipülasyona uğradı. Bizim de bir anda başımıza patladı olay ama hiç öyle bir şey yok" dedi.