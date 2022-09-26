Ziynet Sali: Eşimle Birlikte Son Konserimiz - Son Dakika
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Ziynet Sali: Eşimle Birlikte Son Konserimiz

26.09.2022 22:14
Ziynet Sali: Eşimle Birlikte Son Konserimiz

Geçtigimiz gün Kıbrıs'ta bir otelde sahne alan Ziynet Sali, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Eylül 2019'da gitarist Erkan Erzurumlu ile hayatını birleştiren şarkıcı, eşiyle aynı sahneyi paylaşması hakkında konuştu.

Uzun bir aradan sonra memleketinde sahne aldığını belirten Ziynet Sali, büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. Bu yaz hiç tatil yapmadığını dile getiren şarkıcı, "Ayağım suya girmedi. Yaklaşık bir hafta daha burada kalarak tatil yapacağım" dedi.

"BİR YANIM BURUK KALDI"

Ziynet Sali, eşi Erkan Erzurumlu ile aynı sahnede olmanın avantajlarını soran muhabirlere, "Bu aynı sahnede yer aldığımız son konserimiz, artık yollarımızı ayırıyoruz. Ona kalsa bir yıl önce ayrılıcaktık ama ben bırakmıyordum. Artık kendi projelerine yoğunlaşacak. Bir yanım buruk kaldı" yanıtını verdi.

"EŞİM SAHNE KIYAFETLERİME KARIŞMAZ"

"Evlenmeden önce daha cesur sahne kıyafetleri tercih ediyordunuz?" yorumu üzerine sanatçı, "Eşim sahne kıyafetlerime karışmaz ama tabii ki evlendikten sonra daha dikkat ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Snob Magazin

Ziynet Sali, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ziynet Sali: Eşimle Birlikte Son Konserimiz - Son Dakika

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