Konser sonrası deniz keyfi

Bodrum Antik Tiyatro'da yaz konserleri çerçevesinde sevenleriyle buluşan Avcı konser sonrası Bodrum'da kalarak tatil yapıyor. Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda Azka Otel'in Beach'inde arkadaşlarıyla birlikte deniz keyfi yaparken görüntülenen genç şarkıcı gün boyunca arkadaşlarıyla denizde vakit geçirerek yazın son günlerinin tadını çıkarttı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Magazin, Son Dakika

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