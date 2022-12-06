Evinde yaşamını yitiren oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Evinde yaşamını yitiren oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı

06.12.2022 12:23

Geçtiğimiz günlerde evinde yaşamını yitiren Bizimkiler dizisinin oyuncusu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı. 79 yaşında ölen oyuncunun zayıflığı ve denge bastonuyla yürümesi dikkat çekti.

Bir döneme damga vuran Bizimkiler dizisinde Almancı Davut karakterinin eşi Ulviye'yi oynayan Güzin Çorağan, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Oyuncu Tayfun Çorağan, geçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlanan oyuncunun son görüntüsünü yayınladı.

ZAYIFLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Çorağan'ın son görüntüsünde oldukça zayıf olduğu ve yürümekte güçlük çektiği görülüyor. Evin içinde denge bastonu ile yürüyen oyuncu, videoda köpeklerini seviyor.

Evinde hayatını kaybeden Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı

CENAZE TÖRENİNDE VEFASIZLIK

Evinde hayatını kaybeden Güzin Çorağan, geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Çorağan, Balıkesir'de vatandaşların katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Oyuncunun cenazesine yakın çevresi dışında oyuncu arkadaşlarından katılan olmadı.

GÜZİN ÇORAĞAN KİMDİR?

Dönemin en çok izlenen dizilerinden Bizimkiler'de canlandırdığı Ulrike/Ulviye rolüyle geniş kitlelerin tanıdığı Çorağan, 1943'te dünyaya geldi. 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım atan Güzin Çorağan, uzun tiyatro kariyerinin ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filmiyle sinema dünyasına girdi. 1987'de "Selamsız Bandosu", 1988'de "Düttürü Dünya", 1989'da "Karılar Koğuşu" gibi filmlerde rol alan Çorağan, yakın dönemde "Maskeli Beşler" ve "Hanımın Çiftliği" yapımlarında da yer aldı.

Evinde hayatını kaybeden Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Evinde hayatını kaybeden Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Evinde hayatını kaybeden Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Bizimkiler'in efsane oyuncularından Güzin Çorağan yaşamını yitirdi
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Güzin Çorağan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evinde yaşamını yitiren oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evinde yaşamını yitiren oyuncu Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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