30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla ikinci kez hakim karşısına çıkan Gülşen'in davası 1 Mart 2023'e ertelendi. Ertelenme sonrası Gülşen sahnelere tekrar döndü.
Konser esnasında hayranlarına "Aranızda emniyetten kimse var mı? Ona göre dikkatli konuşayım" dedi. Gülşen'in bu esprisi ise kendisini dinlemeye gelen herkesi güldürürken o anlar sosyal medyada da gündem oldu.
Öte yandan sahnelere tekrar dönen Gülşen, yılbaşında İzmir'de bir konser düzenleyecek. Gülşen'in yılbaşı konseri için 5 milyon TL alacağı bilgisi de paylaşıldı.
İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişti. Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen'i alkışlarla cezaevine gönderilmişti.
Savcılık "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı. Gülşen, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında polis ile mevcutlu olarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Gülşen'in savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasına karar verilmişti.
Son Dakika › Magazin › Gülşen'in yılbaşında nerede olacağı ortaya çıktı! Alacağı rakam dudak uçuklattı - Son Dakika