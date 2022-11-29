Yıllar sonra sahneye çıktı! Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Asena, dans performansıyla hayran bıraktı

Yıllar önce Hasan Dere ile evlenerek yurt dışına taşınan oryantal Asena, dansı bırakarak moda sektörüne yöneldi. Kendi gelinlik markasını kuran ve geçtiğimiz haftalarda ilk defilesini Türkiye'de yapan Asena, önceki akşam Hülya Avşar'ın konserine gitti. Sahneye çıkan Asena, dans etmeyi de ihmal etmedi.

DANSIYLA ALKIŞ TOPLADI

Dans performansıyla 90'lı yıllara damga vuran Asena, yıllar sonra sahneye çıktı. Bir mekanda sahneye çıkan Avşar'ı dinlemeye çıkan Asena, dans etmeyi ihmal etmedi. Beyaz göğüs dekolteli kıyafetiyle göz kamaştıran ünlü isim, dans performansıyla izleyicilerden alkış topladı.