"Bu gece üzülmek yok" cümleleri ile konserine başlayan şarkıcı Hadise, sahnede şarkılarını sırasıyla söyledi. Şarkı aralarında seyirciler ile sohbet eden Hadise, "Aşk acısı çekiyorum biliyor musunuz" dedi. Ardından seyirciden "Evet" cevabını alan şarkıcı, "Bu gece üzülmek yok, dans ediyoruz bu gece" diyerek şarkılarını seslendirmeye devam etti.

YÜZÜĞÜ GERİ VERMİŞ!

Ayrılığın hemen ardından birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birisi de Mehmet Dinçerler'in Hadise'den düğünde takılan takılar ve yüzüğü geri istediğiydi. Sahneye çıkarken siyah bir kostüm tercih eden şarkıcının parmağında yüzüğünün olmaması da iddiaları doğruladı.

Halk konserine katılanlar arasında Cemal Can Seven'de vardı. Cemal Can, 3 bin kişilik seyircinin arasında Hadise'yi dinledi.