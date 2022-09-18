Aşk Acısı Çekiyorum Biliyor Musunuz? - Son Dakika
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Aşk Acısı Çekiyorum Biliyor Musunuz?

18.09.2022 13:09
Aşk Acısı Çekiyorum Biliyor Musunuz?

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Dinçerler ile ayrılık kararı aldıklarını açıklayan şarkıcı Hadise, Ataşehir'de bir halk konserinde sahne aldı.

"Bu gece üzülmek yok" cümleleri ile konserine başlayan şarkıcı Hadise, sahnede şarkılarını sırasıyla söyledi. Şarkı aralarında seyirciler ile sohbet eden Hadise, "Aşk acısı çekiyorum biliyor musunuz" dedi. Ardından seyirciden "Evet" cevabını alan şarkıcı, "Bu gece üzülmek yok, dans ediyoruz bu gece" diyerek şarkılarını seslendirmeye devam etti.

YÜZÜĞÜ GERİ VERMİŞ!

Ayrılığın hemen ardından birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan birisi de Mehmet Dinçerler'in Hadise'den düğünde takılan takılar ve yüzüğü geri istediğiydi. Sahneye çıkarken siyah bir kostüm tercih eden şarkıcının parmağında yüzüğünün olmaması da iddiaları doğruladı.

Halk konserine katılanlar arasında Cemal Can Seven'de vardı. Cemal Can, 3 bin kişilik seyircinin arasında Hadise'yi dinledi.

YORUMLAR
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Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler'e destek çıktı: Yüzüğü geri istememiştir, öyle bir çocuk değil Hadise'nin eski sevgilisi Sinan Akçıl, Mehmet Dinçerler'e destek çıktı: Yüzüğü geri istememiştir, öyle bir çocuk değil Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı
Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aşk Acısı Çekiyorum Biliyor Musunuz? - Son Dakika

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