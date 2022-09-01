Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses içinde olduğu araç, 25 Ağustos'ta karşı şeritten gelen araçla çarpışarak kayalıklara savrulmuştu. Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses'in de aralarında bulunduğu 8 kişi yaralanmıştı.

AYAKLARINDA KIRIK TESPİT EDİLMİŞTİ

Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarılmıştı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırılmıştı. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edilmişti.

KİME GÖNDERME YAPTIĞI MERAK KONUSU

Ayakları alçıya alınan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Önce alçılarının fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, paylaşımında; "Ziyaret günümüz kapanmıştır. Adam gününde gerek! Aradan bir hafta geçmiş, e bana ne? Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım. Gerisini sizler düşünün. Şükürler olsun Rabbime" dedi. Ünlü ismin bu sözleri kime söylediği merak konusu oldu.