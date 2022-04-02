Gediz'de kursiyerlerden Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika
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Gediz'de kursiyerlerden Türk Halk Müziği konseri

02.04.2022 00:57
Gediz'de kursiyerlerden Türk Halk Müziği konseri

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda bağlama kursuna katılan 22 kursiyer tarafından, "Bir Sevdadır Türküler" isimli Halk Müziği konseri verildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda bağlama kursuna katılan 22 kursiyer tarafından, "Bir Sevdadır Türküler" isimli Halk Müziği konseri verildi.

Gediz Mehmetçik Ortaokulu'nda düzenlenen "Bir Sevdadır Türküler" adlı Halk Müziği konserinde kursiyerlerin seslendirdiği birbirinden güzel müzikler, eşlik eden sanatsever ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Kursiyerler Şef Nadir Akgün eşliğinde, Urfa Divan Ayağı, Uzun İnce Bir Yoldayım, Bülbülümk Altın Kafeste, Babuba, Allı Gelin, Bahçanın Harımıyım, Kayaköy, Nazende Sevdiğim, Gemiler Giresune, Sen Bu Yaylaları Yaylayamazsun, Ela Gözlüm, Gönül Dağı, Yolcu, Mapushane, Dostum Dostum, Han Sarhoş, Kurusa Fidanın, Dane Dane Benleri Var Yüzünde, Tiridine Bandım, Halkalı Şeker, Denizli'nin Adım Adım Yolları gibi Türk Halk Müziği'nin eserlerini seslendirdiler.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt, "Biz halkımız için varız. Nitelikli insan yetiştirme hususunda üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Değerli hocamız Mustafa Akgün ve kursiyerlerimizin hazırlamış olduğu bu etkinlikte emeği geçen Müdür Yardımcımız Abdullah Kaya ve Berna Bircan'a, yetişen kursiyerlerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, "Eylül ayından bu yana hazırlanan Halk Eğitim Merkezimizdeki kursiyerlerimiz Ramazan öncesi bizlere mini bir konser sundular. Emeği geçen Halk Eğitimi Merkezi Yönetimimize, Usta öğreticilerimize ve özveriyle çalışan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda tüm kursiyerlere teşekkür belgesi verildi. - KÜTAHYA

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Türk Halk Müziği, Hisarcık, Kütahya, Gediz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Gediz'de kursiyerlerden Türk Halk Müziği konseri - Son Dakika


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