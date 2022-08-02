Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin - Son Dakika
Üye Girişi

Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin

02.08.2022 01:07

Şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı mekanda gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. Sonrasında "Resmen elma suyu vermişsin bana" sözleriyle sitemde bulunan Akalın'ın hareketi sosyal medyanın tepkisini çekti.

Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada olay yarattı.

KADEHİ GARSONUN BAŞINDAN AŞAĞI BOŞALTTI

Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

"RESMEN ELMA SUYU VERMİŞSİN"

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.

YORUMLAR
500
Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün'e gönderme: Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün Demet Akalın'dan Zeytin Ağacı dizisinde oynayan Tuba Büyüküstün'e gönderme: Tuba bile iyi oynuyor o kadar güzel düşünün

Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin - Son Dakika


Son Dakika
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
01:07 Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
01:04 Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
00:27 ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir
00:24 Brezilya Kadın Futbol Takımı, şampiyon olup soyunma odasında kalça dansı yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
00:17 Ümit Özdağ tarafını belli etti! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
00:08 Petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 01:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement