Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin

Paylaşımları ve yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle sosyal medyada olay yarattı.

KADEHİ GARSONUN BAŞINDAN AŞAĞI BOŞALTTI

Şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

"RESMEN ELMA SUYU VERMİŞSİN"

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulundu. Akalın'ın davranışı sosyal medya kullanıcıların tepkisini çekti.