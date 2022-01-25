Üye Girişi
Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta'yı kim sunuyor? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim? - Son Dakika

Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta'yı kim sunuyor? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim?

25.01.2022 15:26
Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta'yı kim sunuyor? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim?

Gelinim Mutfakta sunucusu bir süredir değişikliğe uğruyordu. Birbirinden renkli isimler Gelinim Mutfakta programını sundu. Son zamanlarda Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunuyor sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 25 Ocak Salı günü Gelinim Mutfaktayı kimin sunduğu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta sunucu kim?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta 25 Ocak tarihinde yayınlanan yeni bölümüyle yine gündeme geldi. Birbirinden başarılı gelinler, bu bölüm yine kıyasıya mücadele etti. Haftaiçi her gün yeni bölümü yayınlanan Gelinim Mutfakta, herkes tarafından merakla izleniyor. Bir süredir Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan Nursel Ergin, yayınlanan her bölümde gündeme gelmektedir. Renkli sunumuyla Nursel Ergin, yarışmaya yeni bir boyut getirdi. Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta sunucusu kim? 25 Ocak Gelinim Mutfakta kim sunuyor? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Detaylar haberimizdedir…

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta 25 Ocak tarihinde yayınlanan yeni bölümüyle yine gündeme geldi. Birbirinden başarılı gelinler, bu bölüm yine kıyasıya mücadele etti. Haftaiçi her gün yeni bölümü yayınlanan Gelinim Mutfakta, herkes tarafından merakla izleniyor. Bir süredir Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan Nursel Ergin, yayınlanan her bölümde gündeme gelmektedir. Renkli sunumuyla Nursel Ergin, yarışmaya yeni bir boyut getirdi. Nursel Ergin kimdir? Nursel Ergin kaç yaşında ve nereli? Son zamanlarda Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunuyor sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. 25 Ocak Salı günü Gelinim Mutfaktayı kimin sunduğu merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in kim olduğu seyirciler tarafından araştırılıyor.

Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta'yı kim sunuyor? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim?

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 doğumlu olup 41 yaşındadır. İstanbul doğumlu olan Nursel Ergin, yetiştirme yurdunda büyümüştür. Ardından Nursel Ergin, 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmemektedir. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir. Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Şu an ise Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapmaktadır.

YORUMLAR
500

Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta'yı kim sunuyor? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim? - Son Dakika Magazin


Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında         
15:30
Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı         
15:22
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait İmamoğlu ile ilgili tartışma yaratan iddiayı, Restoran yetkilileri yalanladı: Fotoğraf geçmiş bir zamana ait         
14:19
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş         
12:24
Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu         
12:07
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
15:24 Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!
15:21 Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı
15:12 Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı
15:01 THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu
14:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Hızır velayeti alabilecek mi?
14:56 Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı
14:40 Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş
14:34 Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında
14:31 Masumlar Apartmanı bu akşam ekranlarda! Ömer ölmedi mi? Mazo ve Han kardeş mi?
14:31 Kırmızı Oda'da sürpriz isim! Erkan Petekkaya tekrar dizide
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 15:34:31. #1.12#
SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta sunucusu kim? Gelinim Mutfakta'yı kim sunuyor? Bu hafta Gelinim Mutfakta sunucusu kim? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement