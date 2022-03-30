Gelinlik Provası Yapacağım - Son Dakika

"Saçlarınız yine değişmiş" diyen basın mensuplarına Dilan Çiçek Deniz, "Evet, yeni proje için beğendiniz mi?" diye sordu. Muhabirlerden olumlu yanıt alan Deniz, teşekkür ederek, yeni imajıyla ilgili şunları söyledi: "Yeni halimi seven de var sevmeyen de var. Pazar günü başlıyorum yeni projeye hayırlısı ile şimdi bir şey söylemeyeyim."

DÜĞÜN BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE OLACAK

"Düğün ne zaman olacak" sorusuna Deniz, "Bir kaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş durumuna da bağlı. Bir kaç gelinlik provası yapacağım çok heyecanlıyım"

UMARIM DAHA EŞİT BİR DÜNYADA YAŞARIZ

"Erkek oyuncular kadın oyunculardan fazla ücret alıyor. Bu konuda ne düşüyorsunuz?" sorusuna ise Deniz, "Bu sadece bizim sektörde değil dünyanın her yerinde olan bir şey. O yüzden bir şekilde kırarız. Bir yerde bir makale okudum, kadın ve erkeğin eşit olması için yüz elli yıl geçmesi gerektiğini okumuştum. Umarım o kadar beklememize gerek kalmaz. Dediğim gibi bu bize özel değil, bu dünyanın her sektöründe. Umarım daha eşit bir dünyada yaşarız."