Üye Girişi
Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim! - Son Dakika

Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim!

11.12.2021 09:44
Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim!

Üç Kuruş dizisinde bir Roman kızını canlandıran Aslıhan Malbora soyadıyla ilgili hayatı boyunca sıkıntı çektiğini, özellikle lise yıllarında kendisini tobacco dükkanı gibi hissettiğini anlattı.

Oyuncu Aslıhan Malbora şu sıralar kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Genç oyuncu, hem Show TV'nin kısa sürede sevilen iddialı dizisi Üç Kuruş'ta hem de Gain dijital platformunda yayınlanan Etkileyici dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

Üç Kuruş'ta Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç gibi isimlerle birlikte rol alan oyuncu, Etkileyici'de ise Bertan Asllani ile baş rolü paylaşıyor. Her iki dizide de 'Leyla' karakterini canlandıran oyuncu sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı.

"O KADAR ÇOK LAKABIM VARDI Kİ"

Aslıhan Malbora; 'Soyadınız çok havalı, değiştirdiniz mi ?' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Soyadının doğduğu andan itibaren Malbora olduğunu belirten oyuncu; "Soyadımı seviyorum ama özellikle lise yıllarında ne çektim soyadımdan, o kadar çok tütün ve tütün mamulleri lakabım vardı ki bir ara adımı unuttum, kendimi tobacco dükkanı zannetmeye başladım" şeklinde konuştu.

ASLINDA MÜHENDİS

Gıda mühendisliği okuyan Aslıhan Malbora, Kimya mühendisliğini ise oyunculuk yapmaya başladıktan sonra yarıda bıraktığını ifade etti. Malbora; "Rakamlarla aram iyidir, oyuncu olmasaydım mühendis olup akademik kariyer yapardım" dedi.

Üç Kuruş'un setinde çok eğlendiğini ve oyuncu arkadaşları ile çok iyi anlaştığını belirten Aslıhan Malbora, canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle benzer yönleri sorulduğunda ise; "İkimizin de hayat enerjisi çok yüksek" yanıtını verdi.

Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim!

Aslıhan Malbora, Üç Kuruş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gonca Vuslateri 09:39 Gonca Vuslateri "taciz" edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu
Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış! 09:31 Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış! 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi 08:47 Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi

Son Dakika Haberleri
09:44 Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim!
09:38 Gonca Vuslateri "taciz" edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu
09:31 Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış!
09:23 Apartmanın bodrum katında korkutan patlama
09:04 Afganistan'da açlık krizi kardeşleri ayırdı! Afgan anne ikizlerinden birini sattı!
08:53 Üç bakanlıkta kritik atamalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
08:51 Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu
08:50 Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi
08:49 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu
08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar
Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı         
09:46
Kesenin ağzını açan Selin Ciğerci, 13 milyon TL'ye araba aldı Kesenin ağzını açan Selin Ciğerci, 13 milyon TL'ye araba aldı         
09:36
Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu         
08:52
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 09:49:13. #1.11#
SON DAKİKA: Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement