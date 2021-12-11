Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim!

Oyuncu Aslıhan Malbora şu sıralar kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Genç oyuncu, hem Show TV'nin kısa sürede sevilen iddialı dizisi Üç Kuruş'ta hem de Gain dijital platformunda yayınlanan Etkileyici dizisinde izleyici karşısına çıkıyor.

Üç Kuruş'ta Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç gibi isimlerle birlikte rol alan oyuncu, Etkileyici'de ise Bertan Asllani ile baş rolü paylaşıyor. Her iki dizide de 'Leyla' karakterini canlandıran oyuncu sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı.

"O KADAR ÇOK LAKABIM VARDI Kİ"

Aslıhan Malbora; 'Soyadınız çok havalı, değiştirdiniz mi ?' sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Soyadının doğduğu andan itibaren Malbora olduğunu belirten oyuncu; "Soyadımı seviyorum ama özellikle lise yıllarında ne çektim soyadımdan, o kadar çok tütün ve tütün mamulleri lakabım vardı ki bir ara adımı unuttum, kendimi tobacco dükkanı zannetmeye başladım" şeklinde konuştu.

ASLINDA MÜHENDİS

Gıda mühendisliği okuyan Aslıhan Malbora, Kimya mühendisliğini ise oyunculuk yapmaya başladıktan sonra yarıda bıraktığını ifade etti. Malbora; "Rakamlarla aram iyidir, oyuncu olmasaydım mühendis olup akademik kariyer yapardım" dedi.

Üç Kuruş'un setinde çok eğlendiğini ve oyuncu arkadaşları ile çok iyi anlaştığını belirten Aslıhan Malbora, canlandırdığı 'Leyla' karakteriyle benzer yönleri sorulduğunda ise; "İkimizin de hayat enerjisi çok yüksek" yanıtını verdi.