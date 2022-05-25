Genç star Baytan, 3 yıllık aranın ardından geri döndü - Son Dakika
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Genç star Baytan, 3 yıllık aranın ardından geri döndü

25.05.2022 11:32
Genç star Baytan, 3 yıllık aranın ardından geri döndü

Yeni Gelin dizisinde parlayıp adından söz ettiren ve aynı zamanda Meleklerin Aşkı dizisinde oynayıp boy gösteren genç star Onur Baytan, 3 yıllık aranın ardından bomba gibi geri dönüş yaptı.

Yeni Gelin dizisinde parlayıp adından söz ettiren ve aynı zamanda Meleklerin Aşkı dizisinde oynayıp boy gösteren genç star Onur Baytan, 3 yıllık aranın ardından bomba gibi geri dönüş yaptı.

Yeni Gelin dizisinde parlayıp adından söz ettiren ve aynı zamanda Meleklerin Aşkı dizisinde oynayıp boy gösteren genç star Onur Baytan, henüz çocuk yaşlarda katıldığı 'Bir Şarkısın Sen' isimli yarışma ile ilk kez ekrana çıkmıştı. 3 yıllık aranın ardından bomba gibi geri dönüş yapan Baytan, 'Ben Sana Yandım' adlı şarkısı dijital platformlarda 1 milyon dinletmesinin yanı sıra düzenli olarak üretmeye başladığını ve yakın zamanda bomba gibi bir albüm çıkaracağını ve adından sıkça söz ettireceğinin sinyallerini verdi. Oyunculuğa geri dönüp dönmeyeceği konuşulan Onur Baytan'ın teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Bir Şarkısın Sen, Bomba, Magazin, Son Dakika

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