Ahu Sungur: Ailemle Oturduğumuz Ev Yandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Ahu Sungur: Ailemle Oturduğumuz Ev Yandı!

03.09.2022 14:41
Ahu Sungur: Ailemle Oturduğumuz Ev Yandı!

Gerçek yaşamdan etkileyici hikayeleri seyirciyle buluşturan, ikinci bir şans isteyenlere kapılarını açan program "Bir Şansım Olsa" nın Cumartesi günü yayınlanan yeni bölümünde, usta oyuncu Ahu Sungur'dan çocukluğuyla ilgili itiraf geldi. Sungur, çocukluk yıllarında evlerinin yandığını ve 5. katın camında asılı kaldığı anı, adeta yeniden yaşayarak Show Tv izleyicisiyle paylaştı.

Sevilen oyuncu Ahu Sungur, bugün yayınlanan programda kendi çocuğunu ve kızkardeşinin çocuğunu çöp evde büyüten ve saklayan Kısmet adlı kadının konusunu dinlerken çok etkilendi ve çocukluğunda yaşadığı büyük travmayı anlattı. Ahu Sungur'un ailesiyle birlikte yaşadığı binada çöp toplayan ve istifleyen bir kişi nedeniyle binalarında yangın çıkıyor ve Sungur Ailesi itfaiye tarafından kurtarılırken 11 yaşındaki Ahu Sungur 5. katın camında asılı kalıyor!

Ahu Sungur o günü şöyle anlattı: "Ben de çocukken böyle biriyle karşılaştım. 11 yaşında çok korkunç bir şey yaşadım. Ailemle yaşadığımız apartmanda, Bodrum katında aynen Kısmet Hanım gibi çöp taşıyan, çöp toplayan bir bey vardı. Ne yapıldıysa o çöpler ve o kişi o evden, apartmanımızdan çıkarılamadı. Bir gün sabaha karşı ölene kadar unutmayacağım korkunç bir sıcaklık, duman, is, çıtırtılar içinde gözümü açtım. Baktım ki yanıyoruz! Yatağımdan kalktım, kardeşimi uyandırmaya çalıştım, uyandıramadım, her yer kapkaranlık, duman, sis, korkunç bir ısı, annemle babamın yanına gittim, annemi de uyandıramadım, babamı kaldırdım, babam kalktı, annemi sarstı, annemi uyandırdı, bizim odamıza geldi, kardeşimi kucakladı, salona gittik, itfaiye çoktan gelmişti, bakın 6 katlı bir binadan bahsediyorum, biz 5. katında yaşıyorduk, itfaiye kepçesi 5. katın penceresine geldi, bizi kepçeye alırlarken, kepçe 4-5 kişilik değildi, küçüktü, çocukları yan eve verelim dediler, babam beni bitişikteki yan komşumuza verirken elinden kaydım yan komşum tuttu beni, aşağıdaki o kalabalığımı hatırlıyorum, alevleri, çığlıkları, korkunçtu. Bir şekilde kurtulduk. Ölebilirdik. Eğer etrafınızda böyle insanlar varsa yetkililere haber verin" dedi. Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği, Ahu Sungur'un sunumuyla "Bir Şansım Olsa" Cumartesi-Pazar saat 13.00'te Show TV'de!

YORUMLAR
500
Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı Bahçesaray'da 3 ev yandı Bahçesaray'da 3 ev yandı
Kaynak: Snob Magazin

Ahu Sungur, İtfaiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ahu Sungur: Ailemle Oturduğumuz Ev Yandı! - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:18 Annesini yeni kaybeden Kibariye'nin dinleyicilerinden isteği yürek burktu: Sizden af diliyorum, "Annem" şarkısını okuyamayacağım
13:00 Ev hapsinde olan şarkıcı Gülşen'in önceden planlanan konserinde orkestra ve vokalistleri sahne alacak
12:58 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan "erken seçim" iddialarına net yanıt: 2023'ün Haziran ayında inşallah demokratik şekilde gerçekleştirilecek
12:39 Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
12:36 Elazığ'da bir evden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi! Kokunun buzdolabında çürüyen etlerden geldiği ortaya çıktı
12:35 Hindistan'da sıra dışı olay: Hamile kadının karnını açan doktor, bebeği görünce doğumdan vazgeçti
12:31 Çanakkale'de korkunç kaza! Su kanalına devrilen tur otobüsünün içindeki 1 kişi öldü, 54 kişi yaralandı
12:31 Öğretmen eşine ceza verilen Tanju Özcan, öfke kustu: Tepemin tasını attırmayın, zavallılar
12:21 Melike Şahin'in İstanbul'daki konserine, Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu'nun dansı damga vurdu
12:14 Sosyal medyadaki tweet akımına "Hasret" paylaşımıyla katılan Başak Demirtaş'a şehit kızından gönderme: Babam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 14:42:15. #1.12#
SON DAKİKA: Ahu Sungur: Ailemle Oturduğumuz Ev Yandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement