Lgbt Bayrağı Açınca Tepki Gösterenlere Bakın Ne Yaptı? - Son Dakika
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Lgbt Bayrağı Açınca Tepki Gösterenlere Bakın Ne Yaptı?

13.08.2022 01:15
Lgbt Bayrağı Açınca Tepki Gösterenlere Bakın Ne Yaptı?

Giydiği sahne kıyafetleri ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, konser verdiği sırada yine LGBT bayrağı açtı. Gülşen, bu hareketi karşısında seyirciden tepki alınca bozuldu ve "Tepki verenler arkaya gitsin" dedi. Tepki veren seyirciler de konseri terk ederek şarkıcıyı protesto etti.

Sahne kostümleriyle eleştirilerin odağı olan şarkıcı Gülşen yine gündemden düşmüyor.

Gülşen, son olarak Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında sahne aldı. Ünlü şarkıcı sahnede yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

"TEPKİ VERENLER ARKAYA GİTSİN"

Gülşen, sahnede bir anda LGBT bayrağı açtı. Gülşen'in sahnede LGBT bayrağı açması sonrası izleyiciler tepki gösterdi. Gülşen tepki alınca kızdı ve "Tepki verenler arkaya gitsin" dedi. Birçok seyirci bu davranış karşısında konseri terk etti.

Gülşen geçen ay verdiği konserde de LGBT bayrağı açmıştı.

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Kaynak: Snob Magazin

Yenikapı Etkinlik Alanı, İstanbul, Gülşen, LGBT, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lgbt Bayrağı Açınca Tepki Gösterenlere Bakın Ne Yaptı? - Son Dakika

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