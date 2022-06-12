Gizem Karaca Hayalindeki Rolü Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gizem Karaca Hayalindeki Rolü Açıkladı

12.06.2022 16:12
Gizem Karaca Hayalindeki Rolü Açıkladı

Evdokya karakteriyle TRT 1 ekranlarındaki "Alparslan Büyük Selçuklu" dizisinde izleyenlerin karşısına çıkarak beğenileri toplayan Gizem Karaca, MAG Haziran sayısına konuk oldu.

2011 yılında Miss Turkey ikincisi olan güzel oyuncu, hakkında en çok merak edilenleri MAG Okurları için yanıtladı. Gizem Karaca, "Hafif dengesizlikleri olan, biraz hırçın, o gıcık olduğumuz ama vazgeçemediğimiz insanlar vardır ya hayatımızda, öyle birini canlandırmak isterim" dedi.

Oyunculuk serüveni ile ilgili konuşan Gizem Karaca şunları söyledi: "Bu süreç ve bu yolculuk benim için çok kıymetli. Her proje bir yolculuk diye düşünüyorum. Bu süreçte beraber yola çıktığınız ve o yolu beraber yürüdüğünüz insanlar oluyor. Aynı amaç için bir araya geliniyor ve sonra ayrılınıyor; ama o yolu değerli kılan, birbirinize kattıklarınız oluyor günün sonunda. Çok değerli sanatçılarla ve ustalarla çalışma fırsatım oldu ve her projede, her canlandırdığım karakterde hayatıma katacak özel şeyler oldu. Bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum."

Dijital platformlar hakkında da konuşan Gizem Karaca "Dijital platformların artması beni çok heyecanlandırıyor. TV ve sinema dışında, dışarıda bekleyen bir sürü senaryo, bir sürü hikaye var ve artık daha geniş bir alan olması çok heyecan verici gerçekten. Bu konuda sabırlı bir bekleyiş içindeyim. En içime sinen, en benim ve bana değer katacak projede yer almak isterim" dedi.

Karaca kendisini tanımlayan mottosunun ise "Don't grow up its a trap! (Sakın büyüme, bu bir tuzak!) olduğunu iletti.

Gizem Karaca Hayalindeki Rolü Açıkladı
Gizem Karaca Hayalindeki Rolü Açıkladı
Gizem Karaca Hayalindeki Rolü Açıkladı

YORUMLAR
500
Kaynak: Snob Magazin

Gizem Karaca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gizem Karaca Hayalindeki Rolü Açıkladı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
15:59 Ünlü haber spikeri Korcan Karar'ın kangren olan ayak parmakları kesildi
15:41 AFAD'ın milyonlarca kişiye yolladığı "Hayati Uyarı Bildirimi" sosyal medyada gündem oldu
15:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer sinyali: Takımı bozmayı düşünmüyoruz, 3-4 nokta atışı transfer yapacağız
15:30 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa "acil durum" uyarısı: Öğleden sonra gelecek şiddetli yağış sonucu daha çok olumsuzla karşılaşabiliriz
15:03 Yunan vekilden Miçotakis'e "Türkiye" uyarısı: Tarihten ders almalıyız, büyük güçler bizi çıkarları için kullanıyorlar
14:56 Eski Beşiktaşlı futbolcu Vagner Love'dan bomba itiraf: 14 kişilik cinsel ilişki partilerine katıldım
14:52 Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "sel baskını" bilançosu: Son 4 günde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 166 kişi mahsur kaldı
14:23 Anketlere göre seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı geçebilecek tek isim Mansur Yavaş
14:18 Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'in ilk hedefi Fatih Terim!
14:05 Serel Yereli'nin cesur paylaşımları sürüyor! Görenler "Altında bir şey yok mu?" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 16:19:45. #1.12#
SON DAKİKA: Gizem Karaca Hayalindeki Rolü Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement