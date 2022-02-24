Gökçe Bahadır Evleniyor! Düğün Detaylarını Açıkladı - Son Dakika
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Gökçe Bahadır Evleniyor! Düğün Detaylarını Açıkladı

24.02.2022 14:51
Gökçe Bahadır Evleniyor! Düğün Detaylarını Açıkladı

Oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz akşam Etiler'de kuaförden çıkarken görüntülendi. 25 Şubat'ta Alaçatı'da müzisyen Emir Ersoy ile evlenecek olan Bahadır, düğün detaylarını anlattı. İşte detaylar...

Gazetecilerle sohbet eden Gökçe Bahadır, "Artık sona doğru yaklaştık, çok heyecanlıyım. Bugün de öyle saçlarımı yaptırmaya geldim. Gelin saçı Alaçatı'da olacak." dedi.

"GELİNLİĞİMİ BULDUM"

Düğün ile ilgili detay veren güzel oyuncu "Gelinliğimi en sonunda buldum, gelinlik tamamdır. Alaçatı'da ailelerimiz ve sevdiklerimizin de katılacağı kış düğünü olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım" dedikten sonra aracına bindi.

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır kimdir, nereli, kaç yaşında; 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğan Gökçe Bahadır, 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.

İlk dizi projesi 2004 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisidir, diğer dizi projeleri; Yaprak Dökümü, Sensiz Olmaz, Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül, Adı Efsane ve Ufak Tefek Cinayetler'dir. Dedemin İnsanları, Bana Masal Anlatma, Aşk Uykusu gibi sinema filmi projelerinde yer alan oyuncunun son projeleri İzmir'in Kızları isimli müzikli oyun ve Netflix'de yayınlanan Kulüp projesidir.

Gökçe Bahadır, 'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinde 'Azra' karakterine hayat vermektedir.

Gökçe Bahadır Evleniyor! Düğün Detaylarını Açıkladı
Gökçe Bahadır Evleniyor! Düğün Detaylarını Açıkladı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gökçe Bahadır Evleniyor! Düğün Detaylarını Açıkladı - Son Dakika


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