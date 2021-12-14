Gökçe Kırgız iddialı geliyor

2000'li yıllarda dijital dünyada yayınladığı "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısıyla adını duyuran ve ödüller kazanan başarılı müzisyen Gökçe Kırgız, ismi ve soy ismini, şarkısını izinsiz kullanan şahıslarla ilgili hukuk mücadelesi devam ederken hayranlarının yoğun isteği üzerine müzik çalışmalarına ağırlık vererek yeni şarkılar hazırladı.

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Geçtiğimiz aylarda "Adını Anmam" şarkısıyla kısa sürede müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Kırgız, Özkan Meydan ile ortak projesi "Hadi Gidelim" i 10 Aralık Cuma günü dinleyicilerle buluşturuyor. Sözü kendisine, müziği ve düzenlemesi Özkan Meydan'a ait olan proje, Dijital Meydan etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.