Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortaklıkları da son bulmuştu.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra cephesinden bomba bir haber geldi.

Sosyal medya hesabından eski eşi Selin Ciğerci ile bir fotoğrafını paylaşan Çıra, barıştıklarını duyurdu.

"NABER ZEYTİNİM?"

Selin Ciğerci'den de 'barışma' sonrası ilk paylaşım geldi.

Ciğerci, eski eşiyle çekilmiş pozunu "Naber zeytinim" notuyla paylaştı.

"YENİDEN EVLENMEYİ DÜŞÜNMÜYORLAR"

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın yeniden evlenmeyi düşünmediği konuşuluyor.

Sosyal medya hesabından eski eşi Selin Ciğerci ile bir fotoğrafını paylaşan Çıra, barıştıklarını duyurdu.

"BİZİ ARTIK KİMSE YIKAMAZ!"

Çıra, paylaşımında "Nerede kalmıştık? Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin. Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da. Çok üzgünüm ki ben sebep oldum bu yaşananlara beni kırmayıp bana güvendiğin bize bir şans daha verdiğin içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi herkes duysun ki biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık eskisinden daha çok seviyoruz bir birimizi" ifadelerini kullandı.