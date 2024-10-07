Gökhan Kalaycıoğlu'ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi... - Son Dakika
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Gökhan Kalaycıoğlu'ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi...

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Haberler.com'un youtube kanalında yayınlanan Duygu Yazıcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen gazeteci Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu'nun yorumcu olarak katıldıkları Magazin Bahane programında gündeme damga vuran magazin olaylarına değinildi. Geçtiğimiz günlerde Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması hakkında konuştular. Bir dönem Süreyya Karabulut'la yaptığı röportaj sonrası, kendisine eleştiri oklarının yöneltildiğinin Kalaycıoğlu, " O soruları Süreyya Karabulut sormamı istedi" dedi.

07.10.2024 14:54
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Haberler.com'un youtube kanalında yayınlanan Duygu Yazıcı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen gazeteci Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu'nun yorumculuğunu üstlendiğiHaber Bahane programında çarpıcı konulara değinildi.Kalaycıoğlu, geçtiğimiz yıl Süreyya Karabulut'la gerçekleştirdiği programla ilgili ilk kez konuştu.

'O SORULARI SORMAMI KENDİ İSTEDİ'

Süreyya Karabulut'la röportaj yaptığı dönemde, linç yediğinin altını çizen Kalaycıoğlu,

"Süreyya Karabulut o dönem güvenilir bir gazeteci ve yayıncıya ihtiyacım var demişti.O dönem röportaj öncesi konuştuk ve Süreyya Karabulut bana yayında sorduğum soruları sormamı istedi. Kendisine yıllardır yapılan eleştirileri sormamı istedi. Amacı mezarın açılmasıydı" ifadelerini kullandı.

'GEREKİRSE CUMHURBAŞKANINA ÇIKARIM'

Geçtiğimiz yıl Gökay Kalaycıoğlu'ya röportaj veren Baba Süreyya Karabulut,

"Medyada yer alan insanlar derslerine çalışarak karşıma çıktılar, ben dersime çalışmadım. Kızım en çok köfte yemeğini severdi ben 15 yıldır köfte yemedim. Kızımın mezarına her gittiğimde kanın yerde kalmayacak dedim. Gerekirse Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığı'na çıkarım" demişti.

Gökhan Kalaycıoğlu\'ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi...

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Son Dakika Magazin Gökhan Kalaycıoğlu'ndan çarpıcı Süreyya Karabulut itirafı: O soruları kendi istedi... - Son Dakika

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