Gökhan Özoğuz, bir depo benzine ödediği ücrete isyan edince Şahan Gökbakar'dan destek gecikmedi

Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandırıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.

"BU MEMLEKETTE 1000 TL'YE DEPO YAKIT DOLUYOR"

Aracının deposunu dolduran şarkıcı, ödediği fiyatı görünce Twitter hesabından "Ben demin 915 TL'ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet" dedi.

"AKÜLÜ ARABAYA BİNECEĞİZ ARTIK"

Gökhan Özoğuz'un bu paylaşımına yorum yapan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, "Araba da ne içmiş kardeşim, maşallah. Ne yapalım artık, bizim çocukların akülü arabasına bineceğiz artık. Yapacak bir şey yok" dedi.

HÜLYA AVŞAR'A GÖNDERMEDE BULUNDU

Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yiyeceğiz" açıklamasına da gönderme yapan Gökbakar, "Gökhan. İki de simit aldık mı yanımıza tamamdır. Bir de şu elektro gitarı bırakın, o da çok çekiyor" ifadelerini kullandı.