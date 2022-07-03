Gökhan Tepe, Ebru Gündeş'in albüm müjdesini Bursa'dan verdi - Son Dakika
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Gökhan Tepe, Ebru Gündeş'in albüm müjdesini Bursa'dan verdi

03.07.2022 15:25
Gökhan Tepe, Ebru Gündeş'in albüm müjdesini Bursa'dan verdi

Başarılı popçu Gökhan Tepe dün akşam Bursalı sevenleri ile bir araya geldi.

Başarılı popçu Gökhan Tepe dün akşam Bursalı sevenleri ile bir araya geldi. Yazdığı şarkı sözleriyle adından sıkça söz ettiren Tepe, Ebru Gündeş'in yakın zamanda çıkaracağı albüm müjdesini Bursalılar ile paylaşarak, kendisine ait 4-5 şarkının yer alacağını belirtti.

Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Gökhan Tepe, Bursa'da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Tepe, 1996 yılında çıkardığı 'Çöz Beni' albümünden 2018 yılında çıkardığı son albüm olan 'Yaz2018' albümündeki parçalara kadar çok sayıda şarkı seslendirdi. Gökhan Tepe, zaman zaman şarkılarının ardından sevenleriyle sohbet de ederken, yaptığı esprilerle de kendisini dinlemeye gelen konuklarını güldürdü.

Sözleri kendisine ait olan Ebru Gündeş'in yorumuyla dinleyicilere ulaşan 'Araftayım', 'Teşekkür Ederim' gibi dillere pelesenk olmuş şarkıları seslendiren Tepe, Ebru Gündeş'in yeni çıkaracağı albümün de müjdesini verdi. Tepe, "Ebru Gündeş sevenlere buradan bir sürprizimiz var. Yakın zamanda Ebru Gündeş'in albümü çıkacak. Yine kardeşinizin de orada 4-5 şarkısını dinleyeceksiniz" dedi.

Tepe, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, 'Yürü Yüreğim', 'Gel Aşkım', 'Birkaç Beden Önce', 'Belki Hüzün Belki de Aşk', 'Çok Özlüyorum Seni', 'Çöl Çiçeğim' gibi parçalarını sevenleriyle birlikte söyledi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökhan Tepe, Ebru Gündeş'in albüm müjdesini Bursa'dan verdi - Son Dakika

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