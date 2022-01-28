GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ "HAKLIYDIN" YAYINDA!

Şarkının söz ve müziği Göksel'e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Mix & mastering'i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşırken kayıtlar ise Ozinga stüdyolarında gerçekleştirildi.
Göksel'in yeni single'ı "Haklıydın" lyric video klibiyle MuzikPlay kanalında yayında!
Haklıydın
Haklıydın, iyi oldu aramadığın
Haklıydın, hiç kapımı zorlamadın
Bu hayatta bana doğru akmadın
Küçük bir ümide bile yer bırakmadın
Haklıydın, iyi oldu kalbini kapattın
Düşündüm de belki beni korudu Tanrım
Çünkü seninle çürürdük aynı toprakta
Çünkü seninle üşürdük aynı yatakta
Bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda
Sen haklıydın, imkansızdı bu sevda
Yaralıydın, hazır değildin hırpalardın
Yırtardın kanatlarımı uçamazdım
Geceyle gündüz kadar başkaydık
Bir bütün olmaya korkardık
Haklıydın, iyi oldu kalbini kapattın
Düşündüm de belki beni korudu Tanrım
Çünkü seninle çürürdük aynı toprakta
Çünkü seninle üşürdük aynı yatakta
Bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda
Sen haklıydın, imkansızdı bu sevda
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