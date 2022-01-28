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GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ "HAKLIYDIN" YAYINDA! - Son Dakika

GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ "HAKLIYDIN" YAYINDA!

28.01.2022 17:20
GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ "HAKLIYDIN" YAYINDA!

Bugüne kadar yayınladığı tüm çalışmalarıyla dinleyicilerin hayranlığını kazanan ve her şarkısıyla adından başarıyla söz ettiren Göksel, "Haklıydın" isimli yeni single'ını 28 Ocak Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm radyolar ve dijital platformlarda yayınlıyor. İşte detaylar…

Şarkının söz ve müziği Göksel'e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Mix & mastering'i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşırken kayıtlar ise Ozinga stüdyolarında gerçekleştirildi.

Göksel'in yeni single'ı "Haklıydın" lyric video klibiyle MuzikPlay kanalında yayında!

Haklıydın

Haklıydın, iyi oldu aramadığın

Haklıydın, hiç kapımı zorlamadın

Bu hayatta bana doğru akmadın

Küçük bir ümide bile yer bırakmadın

Haklıydın, iyi oldu kalbini kapattın

Düşündüm de belki beni korudu Tanrım

Çünkü seninle çürürdük aynı toprakta

Çünkü seninle üşürdük aynı yatakta

Bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda

Sen haklıydın, imkansızdı bu sevda

Yaralıydın, hazır değildin hırpalardın

Yırtardın kanatlarımı uçamazdım

Geceyle gündüz kadar başkaydık

Bir bütün olmaya korkardık

Haklıydın, iyi oldu kalbini kapattın

Düşündüm de belki beni korudu Tanrım

Çünkü seninle çürürdük aynı toprakta

Çünkü seninle üşürdük aynı yatakta

Bir yastıkta büyürdü dağlar aramızda

Sen haklıydın, imkansızdı bu sevda

GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ HAKLIYDIN YAYINDA!

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Ozan Çolakoğlu, Göksel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ 'HAKLIYDIN' YAYINDA! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: GÖKSEL'İN YENİ HİKAYESİ "HAKLIYDIN" YAYINDA! - Son Dakika
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