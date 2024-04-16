Geçen ay Levent Bey ile nikah masasına oturan 8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri "Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik" demişti.
"VAY BE, NE AŞK"
Instagram hesabından aşklarının birinci yılını kutlayan Vuslateri, "Birinci yıl. Vay be, ne aşk, ne kavga, ne kıyamamak, ne sarılmak, ne büyük bağ... 'İyi ki karşılaştık' demeyi, 'Sonsuza kadar' demeye tercih ederek ne kadar doğru karar verdiğimizi bize ispat eden minik bir can... Güzel günlerin olsun, hep böyle kal" ifadelerini kullandı.
"KIZIMIN BABASI DEVLET MEMURU"
Ünlü oyuncu geçen aylarda konuk olduğu bir programda kızının babasının devlet memuru olduğunu söylemişti.
Gonca Vuslateri "Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru... Benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde.
Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı. Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok" diye konuşmuştu.
Son Dakika › Magazin › Gonca Vuslateri, Levent Bey ile evliliğini kutladı - Son Dakika
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