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Gonca Vuslateri "taciz" edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu - Son Dakika

Gonca Vuslateri "taciz" edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu

11.12.2021 09:38
Gonca Vuslateri "taciz" edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu

Oyuncu Gonca Vuslateri ile kurye Barış D. kavgasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Vuslateri'nin şikayetinin ardından kurye de oyuncudan şikayetçi oldu. Barış D., "Beni hedef gösterdi. Hakkımda 'Sapık' yorumları yapıldı. Olayın tacizle ilgisi yok. Bunun kararını vicdanlara bırakıyorum" diye konuştu.

Gonca Vuslateri internet üzerinden alışveriş yapmış, siparişlerini götüren fakat Vuslateri'ye ulaştıramayan kurye Barış D., Vuslateri'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşımın altına "Senin yüzünden epilepsi oldum. Ne zaman kargo bıraksam, yoksun evde" yazmıştı.

İFŞA ETMİŞTİ

Vuslateri; "İşte bir istismar. Kimsiniz kardeşim siz?" yazarak mesaj görüntüsünü paylaşmıştı. Gönderiyi fark eden Barış D., "Beni neden yanlış anlıyorsun? Hayranınım. Neden beni ifşa ediyorsun? Niye altında bir şey arıyorsun? Mahkemede görüşeceğiz. Beni ifşa edemezsin" diye yazmıştı. Mesajlarla rahatsız edildiğini ifade eden Gonca Vuslateri, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne giderek Barış D.'den şikayetçi olmuştu.

Hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozmak' gerekçesiyle işlem yapılan Barış D. kendisini savundu. Vuslateri'nin kendisini sosyal medya üzerinden ifşa ettiğini söyleyen Barış D. hedef gösterildiği için ünlü oyuncudan şikayetçi ve davacı oldu.

"NİYETİM TACİZ DEĞİLDİ"

Sabah gazetesinin haberine göre Barış D. de Gonca Vuslateri'nden davacı oldu ve şunları söyledi: "Taciz etmek niyetinde olsaydım, telefon numarasından arardım ancak öyle bir amacım yoktu. Önceden hayranıydım. Bu mesajı attım, amacım sadece serzenişte bulunmaktı. Ben kendisine doğrudan mesaj attım. Bana mesaj atsaydı zaten hayranı olduğumu söyler, durumu izah eder ve gerekirse özür de dilerdim. Ortada hiçbir şey yokken olay büyüdü ve hakkımda bir anda 'Sapık' yorumları yapıldı. Olayın taciz veya istismar ile hiçbir ilgisi yok. Bunun kararını insanların vicdanlarına bırakıyorum. Beni arkadaşlarım ve aileme rencide etti. Tansiyon hastası annemin yanında gözaltına alındım. Ayrıca Vuslateri'nin Instagram hesabını 1 milyon kişi, Twitter hesabını da 570 bin kişi takip ediyor. Bu kadar kişi onun yüzünden beni sapık olarak tanıyor."

Gonca Vuslateri taciz edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu

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Son Dakika Magazin Gonca Vuslateri 'taciz' edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gonca Vuslateri "taciz" edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu - Son Dakika
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