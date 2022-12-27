Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren genç oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Kızıl saçları ve çilleriyle göz kamaştıran oyuncu, zaman zaman cesur paylaşımlarda bulunuyor.
Şu sıralar diziden ayrıldığı konuşulan Sevilay Gültekin, soğuk havada iç çamaşırsız verdiği pozla dikkat çekti. Genç oyuncunun pozuna yorum yağarken "Herkes kürkle oturuyor sen gömlekle" tarzından yorumlar yaptı.
Son Dakika › Magazin › Gönül Dağı'nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli gömleğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika