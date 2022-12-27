Gönül Dağı'nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli gömleğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Gönül Dağı'nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli gömleğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı

27.12.2022 14:30

Gönül Dağı dizisinde görme engelli Meryem karakterine hayat veren genç oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabından derin dekolteli gömleğiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Gültekin'in pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren genç oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Kızıl saçları ve çilleriyle göz kamaştıran oyuncu, zaman zaman cesur paylaşımlarda bulunuyor.

CESUR POZLARINA YORUM YAĞDI

Şu sıralar diziden ayrıldığı konuşulan Sevilay Gültekin, soğuk havada iç çamaşırsız verdiği pozla dikkat çekti. Genç oyuncunun pozuna yorum yağarken "Herkes kürkle oturuyor sen gömlekle" tarzından yorumlar yaptı.

İşte güzel oyuncun olay olan o pozları;

YORUMLAR
500

Gönül Dağı, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gönül Dağı'nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli gömleğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
14:47 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a makamında bıçaklı saldırı girişimi! Özcan'dan, "Önlemleri artıracağız" açıklaması geldi
14:37 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı için 6'lı masayı işaret etti: Adayımız masa içinden olursa işimiz çok kolay olur
14:24 Taksi ücretlerine yapılan yüzde 40'lık zam, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'yu tatmin etmedi: Tekrar zam talebinde bulunacağız
14:18 Gönül Dağı'nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli gömleğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı
14:05 "Sıfır Kovid-19" politikasından vazgeçen Çin, kabusu yaşıyor! Günde 5 bin kişinin öldüğü ülkede sokaklar cesetlerle kaplandı
13:47 Messi'den dünyanın en iyi oyuncuları hakkında sorulan soruya şaşırtan yanıt! Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
13:42 İzmir'de HDP il binasını kana bulayan sanık Onur Gencer'e ağırlaştırılmış müebbet verildi! Son sözleri mahkemede soğuk rüzgarlar estirdi
13:23 Almanya'da bir numaralı gündem, polislerin burnunun dibinden 1 milyon euro çalan kadın oldu! Hırsız için acil ihbar hattı oluşturuldu
12:37 13 gün önce de baskın yapılmıştı! Pisliğin içinde mide bulandırıcı şekilde salça yapan iş yerinin faaliyeti sonlandırıldı
11:03 Sabah saatlerinde bir araya toplanıp kahkaha attılar! Mutluluk Kahkaha Akademisi üyelerinden renkli görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 15:00:57. #1.11#
SON DAKİKA: Gönül Dağı'nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli gömleğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement