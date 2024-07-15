Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı

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Son yıllarda yer aldığı iddialı dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

SANDIK KOKUSU'NA GÜLNAZ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti ve Bahar'ın ardından yeni sezonda devam edilmesine karar verilen Sandık Kokusu'nun kadrosu genişliyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in devraldığı dizinin kadrosuna son olarak Serkay Tütüncü'nün ardından Ali Yağcı da katılmıştı. Sezon finalinde başrol olduğu Kirli Sepeti dizisinden ayrılan Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu'yla prensipte el sıkıştı. Altuner dizide Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan'ın kız kardeşi Gülnaz Başkaya'yı oynayacak.