Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı - Son Dakika
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Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı

Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı

Kirli Sepeti'nden ayrılan başarılı oyuncu Gözde Seda Altuner, Show TV'nin iddialı dizilerden Sandık Kokusu'na transfer oldu. Altuner dizide Uğur Yücel'in oynadığı Hasan'ın kardeşi Gülnaz karakterine hayat verecek.

15.07.2024 10:39
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Son yıllarda yer aldığı iddialı dizilerdeki başarısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu.

SANDIK KOKUSU'NA GÜLNAZ GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti ve Bahar'ın ardından yeni sezonda devam edilmesine karar verilen Sandık Kokusu'nun kadrosu genişliyor. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in devraldığı dizinin kadrosuna son olarak Serkay Tütüncü'nün ardından Ali Yağcı da katılmıştı. Sezon finalinde başrol olduğu Kirli Sepeti dizisinden ayrılan Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu'yla prensipte el sıkıştı. Altuner dizide Uğur Yücel'in canlandırdığı Hasan'ın kız kardeşi Gülnaz Başkaya'yı oynayacak.

Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı
Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı

Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu, Kirli Sepeti, Uğur Yücel, Show Tv, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gözde Seda Altuner, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna katıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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