Gözleri Dolu Dolu Anlattı - Son Dakika
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Gözleri Dolu Dolu Anlattı

07.03.2022 21:26
Gözleri Dolu Dolu Anlattı

Ünlü tiyatro oyuncusu Derya Baykal önceki akşam Kale Outlet Center Avm'de "8 Mart Dünya Kadınlar Günü " etkinliği için hayranları ile bir araya geldi. Baykal, dünyanın en güzel duygusu annelikten gözleri dolu dolu bahsetti.

Ünlü sanatçı Derya Baykal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel ve hayata dair pratik uygulamalar etkinliği kapsamındaki söyleşide dünyanın en güzel duygusu olan annelikten bahsederken gözleri doldu.

Ünlü sanatçı yaşamdan sağlığa birçok konuda sevenleriyle sohbet etti. Söyleşi sonunda Baykal "Bu özel günde bütün erkekleri, çocukları birbirimizin vazgeçilmez parçalarını sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Pandemi şartları nedeniyle içeri giremeyen sanatçının hayranları uzun bir kuyruklar oluşturdu.

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Dünya Kadınlar Günü, Derya Baykal, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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