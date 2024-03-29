Tom Cruise'un eski eşinin röportajı ilişkiyi sonlandırdı - Son Dakika
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Tom Cruise'un eski eşinin röportajı ilişkiyi sonlandırdı

Tom Cruise\'un eski eşinin röportajı ilişkiyi sonlandırdı

Tom Cruise'un sosyetik Rus sevgilisi Elsina Khayrova ile ilişkisi sona ermesine rağmen, eski eşi Dmitry Tsetkov'un verdiği röportajın ilişkiyi sonlandırdığı iddia ediliyor. Cruise'un ekibi röportajın yayılmasından rahatsızlık duyuyor ve Cruise'un çekimlerde olduğu için eski eşinin olumsuz açıklamalarıyla uğraşmak istemediğini belirtiyor. Khayrova'nın ilişkinin tekrar alevlenmesi konusunda umutlu olduğu söyleniyor.

29.03.2024 16:15  Güncelleme: 16:20
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Ünlü oyuncu Tom Cruise'un sosyetik Rus sevgilisiyle ilişkisi sona ermesine rağmen medyada hala gündemde. Elsina Khayrova'nın 2022'de ayrıldığı eski kocası Dmitry Tsetkov'un verdiği röportajın bu ilişkiyi sonlandırdığı iddia ediliyor. Page Six'in bugünkü haberine göre, Hollywood yıldızının ekibi bu röportajın yayılmasından rahatsızlık duyuyor. Bir kaynak, Cruise'un şu anda çekimlerde olduğunu ve eski eşinin sürekli olumsuz açıklamalar yapmasıyla uğraşmak istemediğini belirtti.

Tsetkov, aralıkta verdiği röportajda Cruise'u "Gözünü ve cüzdanını dört aç" şeklinde uyararak dikkat çekmişti. Ancak, Cruise'u sürekli övmüş ve hatta onunla ilgili bir film projesi üzerine görüştüğünü iddia etmişti.

Cruise ve Khayrova'nın ilişkisinin şubat sonunda sona erdiği haberi yayılmıştı. Bir kaynak, "Birbirlerine karşı kötü hisler taşımıyorlar. Tom için ilişki vadesini doldurdu" açıklamasını yapmıştı. Ancak, New York Post'un kaynağı, Khayrova'nın ilişkinin tekrar alevlenmesi konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Çiftin ilişkisinin başlangıcı ise aralıkta, bir parti sırasında öpüştüklerine dair haberlerle ortaya çıkmıştı. Görgü tanıkları, Cruise'un Khayrova'ya karşı derin bir ilgi gösterdiğini ifade etmişti.

Khayrova, Rus siyasetçi Rinat Khayrova'nın kızı olarak biliniyor. Ayrıldığı eşi Tsetkov'un ise Kremlin'in en çok arananlar listesinde olduğu ve suikast girişimlerini atlattığı iddia ediliyor. Tom Cruise ise daha önce Mimi Rogers, Nicole Kidman ve Katie Holmes'la evlenmişti.

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Son Dakika Magazin Tom Cruise'un eski eşinin röportajı ilişkiyi sonlandırdı - Son Dakika

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