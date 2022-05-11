Gözlüksüz Erhan Güleryüz! Ayna grubunun solistinden "bu yaz" müjdesi - Son Dakika
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Gözlüksüz Erhan Güleryüz! Ayna grubunun solistinden "bu yaz" müjdesi

11.05.2022 07:51

Cihangir'de görüntülenen bir dönemin ünlü gruplarından Ayna'nın solisti Erhan Güleryüz; "Bu yaza damga vurabilirim" diyerek yeni bir çalışmanın müjdesini verdi.

"Gittiğin Yağmurla Gel" ve "Çayımın Şekeri" gibi unutulmaz albümlerin sahibi olan Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz, önceki gün akülü bisikletiyle Cihangir'de görüntülendi. Yıllar sonra güneş gözlükleri olmadan görüntülenen Güleryüz, "Benim aracım bu arkadaşlar, şaşırmanıza gerek yok. Ayrıca yeri geldiğinde güneş gözlüğümü de çıkarıyorum" dedi.

"GÖZLÜĞÜ ŞÖHRETTEN KAÇMAK İÇİN TAKIYORUM"

Sözlerini sürdüren şarkıcı, "Konserlerim devam ediyor. Yeni şarkılar yolda. Bu yaza damga vurabilirim" şeklinde konuştu. Ünlü şarkıcı Erhan Güleryüz, "Neden güneş gözlüğü takıyorsunuz?" soruya şu cevabı verdi: "Gözlük şöhretten kaçmak için çok önemli bir kalkan. Gözlüksüz dolaşırken kimse tanımıyor beni. Sahneye çıkmadan gözlüğümü takıyorum, taktığım an Ayna'nın bir müzisyeni oluyorum. Çıkarttığımda da ben benim. Karton karakter olarak değil, Erhan olarak sokakta dolaştığımda kendime ait bir hayat yaşayabiliyorum. Şöhretli bir adam olmuş olsaydım bu kadar uzun süreli üretim içinde olmayabilirdim."

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Erhan Güleryüz, Cihangir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gözlüksüz Erhan Güleryüz! Ayna grubunun solistinden 'bu yaz' müjdesi - Son Dakika


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