Grup Laçin Üyesi Şerif Baldemir Hayatını Kaybetti

Demet Sağıroğlu: Albüm yapınca Kayahan'la 2 buçuk sene küs kaldık

Müzik kariyerine Kayahan'ın vokali olarak başlayan Demet Sağıroğlu, Ceyda Düvenci'nin sorusu üzerine, albüm yapmak istediğini söylemesine rağmen Kayahan'ın kendisine albüm yapmadığını belirtti. Sağıroğlu, Kayahan'ın Sezen Aksu ve Aşkın Nur Yengi'ye albüm yapmasına kızdığını ve 2 buçuk sene küs kaldıklarını açıkladı. Ancak sonrasında Kayahan'ın kendisine şarkılar verdiğini ve onu sahiplendiğini söyledi. Ayrıca, Demet Sağıroğlu, genç popstarlar arasında Aleyna Tilki, Mabel Matiz, Cem Adrian ve Ediz'i geleceğe isimlerini taşıyacak arkadaşları olarak gördüğünü belirtti.