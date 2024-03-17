Grup Laçin Üyesi Şerif Baldemir Hayatını Kaybetti

90'lı yılların efsane gruplarından biri olan ve 'Bekar Gezelim' adlı şarkılarıyla hafızalara kazınan Grup Laçin'den üzücü haber geldi.
Grup Laçin'in üyesi Şerif Baldemir hayatını kaybetti.
2.5 aydır yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilen Baldemir'in ölüm haberini grup üyelerinden Serkan Çağrı Instagram hesabından duyurdu.
Çağrı "Acı Kaybımız! Uzun yıllar içinde yer aldığım Grup Laçin üyelerinden akordeon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir'i kaybettik.
Yaklaşık 2,5 aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün (17 mart 2024) öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri camiinden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur" ifadelerini kullandı.
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