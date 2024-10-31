Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya'ya itirafı: Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık - Son Dakika
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Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya'ya itirafı: Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık

Gül Onat\'tan Serenay Sarıkaya\'ya itirafı: Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık

Usta oyuncu Gül Onat, bir televizyon programında eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Onat, Sarıkaya'nın başlarda tutuk olduğunu düşündüğünü, hatta "Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık" dediğini itiraf etti. Ayrıca sette Sarıkaya'ya 'ördek' diye seslendiğini ve ona minik ördek figürleri hediye ettiğini açıkladı.

31.10.2024 15:57
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Gül Onat, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı dönemin ardından katıldığı bir programda, eski rol arkadaşı Serenay Sarıkaya ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Onat, Sarıkaya'nın kariyerindeki yükselişini takdirle izlediğini belirtti. Usta oyuncu Gül Onat, katıldığı televizyon programında, bir dönem birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Geçmiş yıllarda popüler dizilerde yer alan Onat, özellikle 2010-2014 yılları arasında yayınlanan Lale Devri dizisindeki set anılarına dair samimi itiraflarda bulundu.

Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya'ya itirafı: Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık

"ŞİMDİ ONUNLA İFTİHAR EDİYORUM"

Onat, Sarıkaya'nın oyunculuğa ilk adım attığı dönemde yaşadığı endişeyi şu sözlerle dile getirdi: "Lale Devri'nde Serenay Sarıkaya'yı izlerken başlarda oldukça tutuk olduğunu düşündüm. Hatta içimden 'Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık' dedim." Ancak Sarıkaya'nın her bölümde sergilediği gelişimle kendisini şaşırttığını ifade eden Onat, oyuncunun yeteneklerine duyduğu hayranlığı sözlerine ekledi: "Şimdi onunla iftihar ediyorum, kariyerinde büyük bir ilerleme kaydetti."

Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya'ya itirafı: Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık

"MİNİK ÖRDEKLER HEDİYE ETMİŞ"

Ayrıca sette Sarıkaya'ya "ördek" diye seslendiğini ve ona minik ördek figürleri hediye ettiğini de paylaşan Onat, Sarıkaya ile olan samimi bağlarına değindi. Lale Devri dizisinde Sarıkaya'nın Yeşim Taşkıran karakterine hayat verdiğini, kendisinin ise İkbal Ilgaz rolünde izleyici karşısına çıktığını hatırlattı.

Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya'ya itirafı: Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık

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Son Dakika Magazin Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya'ya itirafı: Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Sunay:
    Aman ne büyük yetenek, dünya çapında. 14 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gül Onat'tan Serenay Sarıkaya'ya itirafı: Bu kızı nereden bulmuşlar, yandık - Son Dakika
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