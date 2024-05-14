Gülben Ergen\'den çarpıcı çocuk istismarı paylaşımı

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Gülben Ergen son dönemlerde fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Genel olarak dernek yardımları ve etkinliklerine katılan Ergen, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Ergen, sosyal medya hesabından çocuk istismarıyla ilgili son yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

İsyan eden Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kediyle, köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız! Üzerini örttüğünüz her şeyin altında kalırsınız! Örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini."