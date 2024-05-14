Gülben Ergen'den çarpıcı çocuk istismarı paylaşımı - Son Dakika
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Gülben Ergen'den çarpıcı çocuk istismarı paylaşımı

Gülben Ergen\'den çarpıcı çocuk istismarı paylaşımı

Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuk istismarı konusunda isyan etti ve sapıkların üzerini örtmemek gerektiğini vurguladı.

14.05.2024 21:10
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Gülben Ergen son dönemlerde fit görüntüsü ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Genel olarak dernek yardımları ve etkinliklerine katılan Ergen, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Ergen, sosyal medya hesabından çocuk istismarıyla ilgili son yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

İsyan eden Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kediyle, köpekle uğraştığınız kadar şu ülkede çocuklara istismar edip, hayatını karartanlarla uğraşmadınız! Üzerini örttüğünüz her şeyin altında kalırsınız! Örtmeyin sapıkların, ruh hastalarının üzerini."

Gülben Ergen'den çarpıcı çocuk istismarı paylaşımı

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den çarpıcı çocuk istismarı paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülben Ergen'den çarpıcı çocuk istismarı paylaşımı - Son Dakika
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