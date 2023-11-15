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Gülben Ergen ''Sen ne iş yapıyorsun?'' diyen takipçisine ayar verdi - Son Dakika

Gülben Ergen ''Sen ne iş yapıyorsun?'' diyen takipçisine ayar verdi

Gülben Ergen \'\'Sen ne iş yapıyorsun?\'\' diyen takipçisine ayar verdi
15.11.2023 11:51  - Güncelleme: 12:21

Şarkıcı Gülben Ergen, ''Ne iş yapıyorsun?'' diyen takipçisine yıllardır yaptıklarını tek tek sıralayarak ''30 yıldır sahnedeyim, 50 tane anaokulu açtım, vergisini ödeyen ve vatanına faydası olan bir insanım. Sizin meslek ne?'' karşılığını verdi.

Şarkıları ve sahne performanslarının yanı sıra kurucusu olduğu dernekle birçok anaokulu açan Gülben Ergen, sosyal medyada "Gülben Ergen ne iş yapıyor bilen var mı? diyen kullanıcıya yılladır yaptığı işleri bir bir sıraladı.

"VERGİSİNİ ÖDEYEN VATANINA FAYDASI OLAN BİR İNSANIM"

Bir kullanıcının "Gülben Ergen ne iş yapıyor? Mesleki tanımını yapabilecek biri var mı?" sorusunu gören sanatçı, "30 yıldır oyunculuk/yorumculuk yapıyorum. Sahneye çıkıyorum. Marka yüzüyüm. 12 senede 50 tane anaokulu açan derneğimizin kurucusu ve başkanıyım. Vergisini ödeyen, vatanına faydası olan bir insanım. Sizin meslek ne ?" yanıtını verdi.

Gülben Ergen 'Sen ne iş yapıyorsun?' diyen takipçisine ayar verdi
Gülben Ergen 'Sen ne iş yapıyorsun?' diyen takipçisine ayar verdi
Gülben Ergen 'Sen ne iş yapıyorsun?' diyen takipçisine ayar verdi
Gülben Ergen 'Sen ne iş yapıyorsun?' diyen takipçisine ayar verdi

Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen ''Sen ne iş yapıyorsun?'' diyen takipçisine ayar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülben Ergen ''Sen ne iş yapıyorsun?'' diyen takipçisine ayar verdi - Son Dakika
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