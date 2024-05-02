ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak

ABD\'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş\'ın mezarı açılacak

Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ailesinin talebi üzerine, Adana'da defnedilen mezarı açılarak yeniden otopsi yapılacak. Taktaş'ın ailesi, ölümünün ardından cinayet şüphesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

02.05.2024 16:31  Güncelleme: 16:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın ailesinin talebi üzerine mezarı açılıp yeniden otopsi yapılacak.

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş, 3 Nisan'da ABD'de fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailesi, Yağmur Taktaş'ın ölmesinin ardından cinayet şüphesiyle Adana Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundu. Taktaş'ın ailesinin yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemleri de başlattığı öğrenildi.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Avukat Fethi Öksüz, mezarın pazartesi günü açılacağını ve cinayet şüphesi üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Otopsi, Adana, Ünlüler, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
13:37 Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu Sergen Yalçın mı Barış Alper Yılmaz mı? İkisiyle de adı çıkan Melisa Döngel, sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:48:27. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın mezarı açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement