ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu

Dünya

Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

İsrail'in Gazze'deki soykırımı nedeniyle ABD'deki üniversitelerde devam eden öğrenci protestolarına ilişkin ABD Başkanı Joe Biden açıklama yaptı.

ABD'nin birçok kentinde bulunan üniversitelerde öğrenci ve akademisyenlerin, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepki amacıyla düzenlediği protestolar sürerken, ülkeyi yangın yerine çeviren eylemlere ilişkin ABD Başkanı Biden sessizliğini bozdu. Biden, Filistin'e destek eylemleriyle ilgili, "ABD'nin iki temel prensibi test edildi. Birincisi, ifade özgürlüğü ve insanların seslerini duyurabilmesi için barışçıl şekilde toplanması. İkincisi ise hukukun üstünlüğü. İkisi de uygulanmalı. Biz, insanları susturan otoriter bir devlet değiliz. Amerikan halkı sesini duyurur, barışçıl gösteriler bizim geleneklerimizdendir. Ama biz hukuksuz bir devlette değiliz, düzen ayakta kalmalı. Açık konuşalım; şiddet içeren gösteriler koruma altında değildir, barışçıl gösteriler koruma altındadır." dedi.

"KAMPÜSLERİ KAPATMAK BARIŞÇIL GÖSTERİ DEĞİL"

Biden, "Kamu malına zarar vermek barışçıl gösteri değildir; vandallık, izinsiz girişler, camları kırmak, kampüsleri kapatmak ve dersler iptal ettirmek, tehdit etmek, insanların gözünü korkutmak, barışçıl gösteri değildir, bunlar yasaya aykırı. Bakın, muhaliflik demokrasi için önemlidir, ama muhalefet düzenin bozulmasına neden olmamalı. Gösteri hakkı var, ama kaos yaratma hakkı yok." ifadelerini kullandı.

"ABD'DE IRKÇLIĞA YER YOK"

"İnsanların eğitim hakkı, mezuniyet hakkı, saldırıya uğrama korkusu olmadan kampüste dolaşma hakkı vardır." diyen Biden, "ABD'de hiçbir kampüste antisemitizm veya Yahudi öğrencilere şiddet tehdidi olmamalı. Nefret dili olmamalı, ister antisemitizm, ister İslamofobi, ister Arap-Amerikan veya Filistinli-Amerikan öğrencilere ayrımcılık; ırkçılığa ABD'de yer yok." şeklinde konuştu.

"ULUSAL MUHAFIZLAR GÖREVLENDİRİLMEYECEK"

ABD Başkanı Biden, Ulusal Muhafızların gösterileri dağıtmak için gönderilmemesi gerektiğini söyledi ancak ABD'nin "kanunsuz bir ülke" olmadığını söyledi.

ABD'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMLERİ

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan'da okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı. Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını alevlendirirken, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı. En son 29 Nisan'da okul yönetimi ile öğrenciler arasında devam eden müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine o gece öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasını işgal etmişti.

Okul yönetiminin talebi üzerine dün gece NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmış, bahçedeki Filistin ile dayanışma kampını da dağıtmıştı. Aynı gece Columbia Üniversitesinin yakınındaki City College (CCNY) okulundaki öğrencilere de müdahale eden polis, öğrencilere destek olmaya çalışan göstericilerle yaklaşık 300 kişiyi gözaltına almıştı.

ABD genelindeki birçok büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri hala devam ediyor. Washington Post'un kayıtlarına göre, polis son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1300'den fazla öğrenciyi gözaltına almış bulunuyor.