Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

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Yeni tasarruf genelgesine göre; kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Memurlara toplu sözleşmede öngörülen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri ayni yardım şeklinde verilecek. Bu yardım karşılığında çek, kupon ve benzeri ödeme araçları kullanılmayacak ve nakdi bir ödemede bulunulmayacak.

18.05.2024 13:40
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Önceki gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan tasarruf genelgesiyle kamu personeli için de yeni bir dönem başladı. Buna göre, artık zorunlu haller dışında kamu personeline nöbet ve fazla mesai yaptırılmayacak. Kamu işçisi izinlerini yıl içinde kullanacak. Toplu taşıma olan yerlerde servis hizmeti bitirilecek. Dışarıdan servis alınıyorsa sözleşmenin bitimi beklenecek.

ÇALIŞANIN DENKLEŞTİRME YAPMASINA ÖNCELİK VERİLECEK

Genelgeye göre, kamuya personel alımında bir önceki yılda emeklilik, istifa, ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma dikkate alınacak. Mahalli idarelerde de ilgili mevzuatta yer alan norm kadro ilke ve standartları ile yıllık toplam personel giderleri hakkındaki oranlar esas alınacak. Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Fazla mesai yaptırılması durumunda da çalışanın serbest zaman ve denkleştirme yapmasına öncelik verilecek.

SÜRE 2 AY OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre; İş Kanunu'na göre fazla çalışma yapan işçi isterse, zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat 15 dakika veya bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabiliyor. Denkleştirmede ise işçiyle işverenin anlaşması şartıyla, haftalık 45 saat olan çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak şartıyla dağıtılıyor. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçi daha az sürelerle çalıştırılarak denkleştirme yapılıyor. Denkleştirme süresi iki ay olarak öngörülüyor.

BİRİKMİŞ İZİNLER ERİTİLECEK

Tasarruf genelgesine göre artık kamu işçilerinin yıllık izinleri ilgili yıl içinde kullandırılacak. Daha önce kullanılmayan izinler ise azami 3 sene içinde kullandırılacak. Kamu görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca verilen koruyucu giyim ve donanım malzemeleri sadece o işleri yapanlara verilecek, ayrıca çek, kupon veya nakdi ödemeyle yapılamayacak. Kamuda derece yükselmesini düzenleyen atamalar da sadece yönetici kadrolarıyla sınırlı tutulacak.

SERVİS DÜZENLEMESİ SİL BAŞTAN;

Personel servisleriyle ilgili de bir dizi tasarruf düzenlemesine gidildi. Bu önlemler şöyle sıralandı:

  • Savunma ve güvenlik hariç toplu taşıma olan yerlerde personel servisi sonlandırılacak, hizmet alımı yoluyla sağlanan servisler ise sözleşme bitimine kadar sürecek.
  • Yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının personel servis hizmeti birlikte ihale edilecek.
  • Servisten yararlanan kişi sayısı aracın kapasitesinin yüzde 70'inin altındaysa o hatta servis verilmeyecek.
  • Personel servisi ihalelerinde model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecek.

SERVİSİ KALDIRILANA DESTEK VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yeni servis düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Servisleri kaldırılacak çalışanlara ekonomik olarak destek sunulacağını ifade eden Yılmaz, "Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil, bir sınır getiriliyor. Ne kadar eksildiyse o kadar istihdam yapılacak. Bunu aşmamak istiyoruz. Kamuda 5 milyonun üzerinde çalışan var. Bir de personel harcamaları tek seferlik değil, sürekli harcamayı gerektiren hususlar. Kamu hizmetlerini aksatmadan belli bir dönem için böyle bir sınır getirdik. Günün ihtiyacına göre planlama yapılmış olunacak. Şu an devam eden servisler süresi doluncaya kadar devam edecek. Toplu taşıma konusunda kamu çalışanlara destek sunulacak" dedi.

Söz, Gündem, İş Dünyası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Geçenlerde ordan geçtim. 1100 odalı sarayın tüm ışıkları yanıyor maşallah. 3 0 Yanıtla
  • emre kula: Gene fatura halka kesildi 1 0 Yanıtla
  • serkan sezer: Saray masrafları neden halen hiç bahsedilmiyor 0 0 Yanıtla

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