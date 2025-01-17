Gülcan Arslan'dan cesur pozlar! - Son Dakika
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Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!

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Ünlü oyuncu Gülcan Arslan, kısa bir tatil molası için Bali'ye gitti. Yoğun bir çekim sürecinin ardından enerji toplamak ve dinlenmek için Bali'nin eşsiz doğasını tercih eden Arslan, sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaştı.

17.01.2025 14:21
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Son olarak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ve 'Sandık Kokusu' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Gülcan Arslan, bir süredir tatil yaptığı Bali'den cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin yeni sezon çekimlerini bitirdikten sonra dinlenmek için soluğu Bali'de alan Gülcan Arslan, doğayla baş başa vakit geçirmeye devam ediyor. Furkan Andıç'ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla 2025'e Bali'de giren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık tatil pozlarını paylaşıyor.

İNEKLE POZ VERDİ

Arslan, paylaştığı diğer pozlarıyla da adından söz ettirdi. Gili Adası'na da giden 38 yaşındaki oyuncu, pembe bikinisiyle bir ineğin önünde poz verdi.

İşte Gülcan Arslan'ın Bali pozları...

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
Gülcan Arslan\'dan cesur pozlar!

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Son Dakika Magazin Gülcan Arslan'dan cesur pozlar! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bulent Cebeci:
    Ar damarı çatlak olan biri daha ! 22 3 Yanıtla
  • Celal Beştaş:
    sizin cesur anlayışınızı opsunler 10 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    inek ne mal demiş ciplak duruyor yanimda gibi bakmiş?? 6 0 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Inek bile benden daha mallar var bakisi atmis 5 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Hadsizliğin çıplaklığın arsızlığın edebsizliğin adı çok cesurmu oldu o zaman bu haberi bu şekilde sunanda artık anlayan anladı 2 0 Yanıtla
  • Apple User:
    habere bak harddddd 1 0 Yanıtla
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