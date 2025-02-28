Gülçin Ergül, Hepsi grubuyla ilgili konuşurken gözyaşlarına boğuldu: Günah keçisi ilan edildim

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'Hepsi' grubuyla ünlenen ancak birkaç yıl sonra gruptan ayrılarak solo kariyerine devam eden Gülçin Ergül, yaşadıklarını Gökhan Çınar'a anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

2004 yılında Hepsi grubuyla büyük bir çıkış yapan ve 2009'da gruptan ayrılan Gülçin Ergül, Youtube'da yer alan Katarsis programına konuk oldu.

"HUZUR KALMIYORSA BİRİ AYRILIR"

Ergül, programda grupla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Gülçin Ergül, "Cemre bu gruba dahil olmak istiyordu. Cemre'nin annesi de menajerdi. Yıllar içinde üyeler değişti, gelenler gidenler oldu. Beni en çok yanlış algılanmak zorladı. Gruptan ayrıldığımda çok yanlış anlaşıldım. Kariyerimde de zorlayan nokta o oldu. Ben uzun süre açıklama yapmadım o dönem. Hem dava olduğu için hem arkadaşlarım hakkında negatif konuşmak istemediğim için. Çok kötü söylemler oldu o dönem. Arkamdan söylenen şeyler ben unutulmuyor bazen. Ben grubu bozmuşum gibi algılanıyor. Eğer bir grupta huzur kalmıyorsa o zaman birisi ayrılır. O kişi benim diye asıl ben suçlanmamalıyım. Bazen çoğunluktan çok doğruyu söyleyen de haklı olabilir.

"BUNU KİMSE BİLMİYOR"

Biz daha önce de 2014'te de bir buluşma yaptık bunu kimse bilmiyor. Bu buluşmada anlaşamadık ve kavga ettik aslında. Buradan biliyorum ki biz bir araya gelemeyiz. Ben bir şeyi istemediğim zaman arkamdan bana magazin aracılığıyla egoist gibi şeyler söyleniyor. Saldırganca ve hak etmediğim şekilde" dedi.

"GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİM"

Ergül, sözlerini "İnsanlar olayları dışarıdan izlediklerinde her zaman en basit sebebi bulmaya çalışıyorlar. Ama gerçekler çok daha karmaşık. Ben kimseyi üzmek istemem ama zamanında söylenenler benim için de çok yaralayıcıydı. Yıllarca bir günah keçisi ilan edildim ve bu durumun getirdiği ağırlığı taşımak zorunda kaldım. Artık insanların beni daha iyi tanımasını istiyorum" diye sonlandırdı.