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Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi - Son Dakika

Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

03.01.2022 15:12
Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

Gülden Karaböcek 2022'ye Lüleburgaz'da sahnede girdikten hemen sonra 1 Ocak'ta Mersin de konser verdi. İşte detaylar…

Gülden Karaböcek Yılbaşı akşamı Lüleburgaz da sahne aldı. Sanatçı, Baca6 Burgaz Restaurant'da verdiği konserinde 'Dilek Taşı', 'Kırılsın Ellerim', 'Sen Evlisin', 'Sürünüyorum', 'Artık Sevmeyeceğim', 'Hatıran Yeter' gibi sevilen şarkıları seslendirdi.

Efsane sanatçı, 1 Ocak'ta ise Mersin de konser verdi. BN Hotel Thermal & SPA Mersin'de konserinde Gülden Karaböcek'e kızı Nur Karaböcek de eşlik etti.

Gülden Karaböcek konser sonrası Galatasaraylı bir minik hayranını da kucağına alarak sevdi. Pembe ve mor renklere olan tutkusuyla bilinen Gülden Karaböcek'in pandemi kurallarına uyduğu görüldü.

Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi
Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi

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Gülden Karaböcek, Lüleburgaz, Konser, Mersin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülden Karaböcek yeni yıla Lüleburgaz ve Mersin'de girdi - Son Dakika
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