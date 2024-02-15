Güldür Güldür Show Almanya turnesi Stuttgart ve München'de büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Güldür Güldür Show Almanya turnesi Stuttgart ve München'de büyük ilgi gördü

Güldür Güldür Show Almanya turnesi Stuttgart ve München\'de büyük ilgi gördü

Güldür Güldür Show, 2 Şubat'ta Stuttgart'ta ve 4 Şubat'ta München'te yoğun ilgi gören gösterilerini kapalı gişe gerçekleştirdi. Almanya turnesinin ikinci ayağı ise 16 Şubat'ta Frankfurt'ta ve 18 Şubat'ta Bochum'da gerçekleşecek.

15.02.2024 20:14  Güncelleme: 20:16
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Güldür Güldür Show ile kahkahalar 2 Şubat'ta Stuttgart'ta 4 Şubat'ta ise München'te yükseldi. Almanya'daki sevenleri tarafından yoğun ilgi gören Güldür Güldür Show, gösterilerini kapalı gişe gerçekleştirdi.

Turnenin ikinci ayağı ise 16 Şubat'ta Frankfurt'ta ve 18 Şubat'ta Bochum'da gerçekleşecek.

Kaynak: Magazinkolik

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SON DAKİKA: Güldür Güldür Show Almanya turnesi Stuttgart ve München'de büyük ilgi gördü - Son Dakika
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