Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular - Son Dakika
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Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

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Güldür Güldür Show'un sevilen karakteri Bilal'i canlandıran Onur Buldu, programı bıraktıktan sonra yeni sezonunda yer alacağını açıkladı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından eşi Duygu Kozoğlu ile fotoğraflarını paylaşarak hayranlarını sevindirdi.

26.05.2024 12:52
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Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da Bilal karakteri ile hafızalara kazınan Onur Buldu, programı yeni projeler için bırakınca sevenlerini üzmüştü. Ancak Buldu geçtiğimiz günlerde Güldür Güldür Show'un yeni sezonunda yer alacağını açıklayınca hayranlarını sevindirdi.

ÖĞRETMEN EŞİNE YORUM YAPTI

Güldür Güldür Show'a geri döneceğini açıklayan ünlü oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından gözlerden uzak tuttuğu eşi Duygu Kozoğlu ile fotoğraflarını paylaşıyor. Öğretmenlik yapan Duygu Kozoğlu ile Onur Buldu'nun fotoğraflarını görenler, "Eşiniz ne güzel", "Duru bir güzellik", "Ne tatlı aile" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan birkaçı;

Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
Güldür Güldür\'ün Bilal\'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

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Son Dakika Magazin Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular - Son Dakika
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