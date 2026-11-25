Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in talebi üzerine yapılan ses analizinde, kayıtlardaki erkek sesinin Sultan Nur Ulu'nun ağabeyine ait olabileceği öne sürüldü.

YENİ DELİLLER TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Avukat Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından dosyaya giren yeni deliller, teknik inceleme yapılması için TÜBİTAK'a gönderildi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in talebi üzerine yapılan ses analizinde ise dikkat çeken konuşmalar yer aldı.

"KAPATTIN MI KAMERALARI?"

ATV Haber'in aktardığına göre; yeni ses analizinde Tuğyan Ülkem Gülter'in "Kapattın mı kameraları" sorusuna Sultan Nur Ulu'nun "Beni izliyor" yanıtını verdiği belirtildi. Kayıtların devamında ise Tuğyan'ın annesi Güllü'nün özür dilemesini istediği ve Ulu'nun "Tamam yapıyor" dediği öne sürüldü.

"KİM O?" SORUSUNA "ABİM" YANITI

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntı ise kayıtlarda bulunduğu öne sürülen erkek sesine ilişkin oldu. Ses analizinde Tuğyan Ülkem Gülter'in "Kim o?" sorusuna Sultan Nur Ulu'nun "abim" yanıtını verdiği ileri sürüldü.

Söz konusu konuşmanın ardından kayıtlardaki erkek sesinin Sultan Nur Ulu'nun ağabeyine ait olabileceği iddiası ortaya atıldı.

GÖZLER TÜBİTAK'IN İNCELEMESİNE ÇEVRİLDİ

Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Dosyaya giren yeni delillerin ardından gözler TÜBİTAK'ın yapacağı teknik incelemeye çevrildi.