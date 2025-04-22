Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum!

Gökay Kalaycıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Haber Bahane programına katılan Gülşah Saraçoğlu, özel hayatının bilinmeyenlerini anlattı.

DEDEKTİF RUHU DEVREYE GİRDİ

İlişkilerde sınır tanımayan, sevgilisine adeta FBI gibi yaklaşan Saraçoğlu, aslan burcu olduğunu ve ilişkilerinde oldukça kıskanç olduğunu vurguladı. Ünlü modacı, "Kendi bilinen arabamdan farklı, bir takip arabam vardı. Sevgilimi onunla takip ederdim. Takıntılıyım, sevdim mi tam severim," sözleriyle stüdyoda şaşkınlık yarattı. Bu açıklamasıyla kıskançlık konusunda sınır tanımadığını açıkça ortaya koydu.

"EŞİMİ KAÇIRDIM"

Gülşah Saraçoğlu, 2010 yılında iş insanı Selçuk Yetnur ile nikâh masasına oturdu. İki yıl süren evliliklerinin ardından çift, boşanma kararı aldı. İkilinin 2011 yılında Aslan Yetnur adında bir oğlu dünyaya geldi. Boşanmanın ardından 2014 yılında yeniden evlenen çiftin bu seferki birliktelikleri sadece bir yıl sürmüştü. İşte bir dizi senaryosunu aratmayan aşk hikâyesi... Ünlü modacı, eski eşiyle yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"Eşimi kaçırarak evlendim. Boşandıktan iki sene sonra yeniden evlendik. Ama aslında hiç ayrılmadık. Onun ailesi boşandığımızı biliyordu ama biz bir süre daha birlikte yaşadık. Ailesiyle barıştıktan sonra moda atölyemi kapatmamı istediler. Bu benim için imkânsızdı. O yüzden ayrılmak zorunda kaldık."Saraçoğlu'nun bu sözleri, aşk ve aile arasında kalan zorlu bir dönemin izlerini yansıttı. Öte yandan Saraçoğlu, programda hayatı boyunca hiç evlenme teklifi almadığını da sözlerine ekledi.

"KENDİMİ YENİDEN İNŞA ETTİM"

Güzellik anlayışına ve geçirdiği operasyonlara dair çok net konuşan Saraçoğlu, kendi vücudunu adeta bir sanat projesine dönüştürdüğünü belirtti: "Mide ameliyatı, göğüs ameliyatı... Sayısız estetik operasyon geçirdim. Kendimi yeniden inşa ettim. Çünkü tasarladığım elbiselerin tek mankeni ben olmak istedim." Modayı tasarlayan, aşkı saplantıyla yaşayan Gülşah Saraçoğlu, kelimenin tam anlamıyla "yaşayan bir konsept" olduğunu bir kez daha vurguladı.