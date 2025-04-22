Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum! - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum!

Geniş Video İzle

Moda dünyasının öncü isimlerinden Gülşah Saraçoğlu, Haberler.com ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun üstlendiği Haber Bahane programına konuk oldu ve deyim yerindeyse içini döktü. Çok kıskanç olduğunu belirten Saraçoğlu, ''Özel takip aracım vardı, sevgilimi takip ederdim. Daha sonra kaçırdım ve evlendik'' sözleriyle kıskançlık seviyesini gözler önüne serdi.

22.04.2025 16:02  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökay Kalaycıoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Haber Bahane programına katılan Gülşah Saraçoğlu, özel hayatının bilinmeyenlerini anlattı.

DEDEKTİF RUHU DEVREYE GİRDİ

İlişkilerde sınır tanımayan, sevgilisine adeta FBI gibi yaklaşan Saraçoğlu, aslan burcu olduğunu ve ilişkilerinde oldukça kıskanç olduğunu vurguladı. Ünlü modacı, "Kendi bilinen arabamdan farklı, bir takip arabam vardı. Sevgilimi onunla takip ederdim. Takıntılıyım, sevdim mi tam severim," sözleriyle stüdyoda şaşkınlık yarattı. Bu açıklamasıyla kıskançlık konusunda sınır tanımadığını açıkça ortaya koydu.

Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum!

"EŞİMİ KAÇIRDIM"

Gülşah Saraçoğlu, 2010 yılında iş insanı Selçuk Yetnur ile nikâh masasına oturdu. İki yıl süren evliliklerinin ardından çift, boşanma kararı aldı. İkilinin 2011 yılında Aslan Yetnur adında bir oğlu dünyaya geldi. Boşanmanın ardından 2014 yılında yeniden evlenen çiftin bu seferki birliktelikleri sadece bir yıl sürmüştü. İşte bir dizi senaryosunu aratmayan aşk hikâyesi... Ünlü modacı, eski eşiyle yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"Eşimi kaçırarak evlendim. Boşandıktan iki sene sonra yeniden evlendik. Ama aslında hiç ayrılmadık. Onun ailesi boşandığımızı biliyordu ama biz bir süre daha birlikte yaşadık. Ailesiyle barıştıktan sonra moda atölyemi kapatmamı istediler. Bu benim için imkânsızdı. O yüzden ayrılmak zorunda kaldık."Saraçoğlu'nun bu sözleri, aşk ve aile arasında kalan zorlu bir dönemin izlerini yansıttı. Öte yandan Saraçoğlu, programda hayatı boyunca hiç evlenme teklifi almadığını da sözlerine ekledi.

"KENDİMİ YENİDEN İNŞA ETTİM"

Güzellik anlayışına ve geçirdiği operasyonlara dair çok net konuşan Saraçoğlu, kendi vücudunu adeta bir sanat projesine dönüştürdüğünü belirtti: "Mide ameliyatı, göğüs ameliyatı... Sayısız estetik operasyon geçirdim. Kendimi yeniden inşa ettim. Çünkü tasarladığım elbiselerin tek mankeni ben olmak istedim." Modayı tasarlayan, aşkı saplantıyla yaşayan Gülşah Saraçoğlu, kelimenin tam anlamıyla "yaşayan bir konsept" olduğunu bir kez daha vurguladı.

Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum!
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • bayan Asi:
    bizene be bundan 3 0 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    vay be biz de diyorduk ki ne derdimiz var ? meğer derdimiz buymuş. olum bi gidin millet aç siz neyin peşindesiniz. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı
Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

19:09 Ankara’da CHP’nin “23 Nisan“ başvurusuna valilikten ret Ankara'da CHP'nin "23 Nisan" başvurusuna valilikten ret
17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
09:08 Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor Piyasalar ikinci rekora hazırlanıyor
09:05 Sibel Can’dan yıllar sonra gelen itiraf: ’’Evime bıçak gönderdi’’ Sibel Can'dan yıllar sonra gelen itiraf: ''Evime bıçak gönderdi!''
09:04 Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor Fenerbahçeli Serhat Akın canlı yayında çıldırdı: Allah istemiyor
09:01 TOGG’da üst düzey ayrılık TOGG'da üst düzey ayrılık
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 20:15:28. #7.12#
SON DAKİKA: Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement