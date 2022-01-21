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Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz? - Son Dakika

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz?

21.01.2022 00:04
Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz?

Modacı Gülşah Saraçoğlu'na şarkıcı Deha Bilimlier'le yaşadığı yasak aşk iddiaları soruldu. Saraçoğlu, "Öyle bir şey yok. Neden beni suçluyorsunuz?" açıklamalarında bulundu.

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü öne sürülmüştü.

"NEDEN BENİ SUÇLUYORSUNUZ?"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen modacı Gülşah Saraçoğlu, "Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığınız iddia edildi. 'Yuva yıkan' kadın olarak görülüyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Öyle bir şey yok. Neden beni suçluyorsunuz?" diyerek gözlerden kayboldu.

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına yanıt: Neden beni suçluyorsunuz?

"BANA YAPILAN KOMPLO VE HAİNLİK"

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz 2. Sayfa'ya bağlandı. Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına yanıt: Neden beni suçluyorsunuz?

"KİM BUNU NEDEN ORTAYA ATTI"

Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."

DEHA BİLİMLİER KİMİNLE EVLİ?

Deha Bilimlier, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma programıyla şöhrete kavuşmuştu. Şarkıcı Deha Bilimlier, Aslı Bilimlier ile evli ve üç çocuk babası. Aslı Bilimlier'in mesleği ise avukatlık.

Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz?
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Gülşah Saraçoğlu, Nişantaşı, Bomba, Deha, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülşah Saraçoğlu'ndan Deha Bilimlier'de yasak aşk iddialarına cevap: Neden beni suçluyorsunuz? - Son Dakika
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