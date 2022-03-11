Gülşen'in Aşk Hapishanesi! - Son Dakika
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Gülşen'in Aşk Hapishanesi!

11.03.2022 09:28
Gülşen'in Aşk Hapishanesi!

Gülşen'in uzun süredir üzerinde çalıştığı merakla beklenen yeni ve iddialı teklisi "Lolipop" 11 Mart'ta DMC etiketi ile tüm dijital Müzik, Video ve Radyo platformlarında yayına girdi.

Gizemli Endülüs melodileriyle süslenmiş, dansa davet eden, modern ve güçlü bir altyapıya sahip olan Lolipop'un sözleri ve müziği Gülşen'e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Şarkıda sanatçının kendine has anlatım dili, İngilizce jargonlar ile birleşerek modern ve cüretkar bir dilde yorumlanıyor.

Yazdığı her şarkıda zamanın ruhunu yakalayan, yenilikçi tarzıyla kendi sınırlarını zorlayan sanatçı, bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalarından farklı bir tarzla ve Ozan Çolakoğlu'nun görkemli düzenlemesi ile yine günümüz dünya trendlerini çok doğru yerden yakalayarak Türkçe Pop Müzik anlayışına yeni bir yön veriyor.

GÜLŞEN'İN AŞK HAPİSHANESİ!

Klipte, şarkının sözleri arasında geçen "Kollarınsa eğer cezaevi, ben yatarım" cümlesinden yola çıkarak oluşturulan temada Gülşen, aşkı ve tutkuyu "bilerek ve isteyerek alınan mahkumiyet" metaforu ile anlatıyor. Aşkın ve tutkunun Gülşen'i hapsettiği bu "Parıltı Hapishanesi"nin yönetmen koltuğunda Metin Arolat otururken, klibin konsept ve kreatif direktörlüğünü reklamcı İrem Alkan üstlendi. Projenin yapımcılığını Erkan Gültekin'in kurucu ortaklarından olduğu GE Media yürüttü.

Haftalar süren hazırlık sürecinde, sanatçı ile birlikte kare kare çalışılarak ortaya çıkan klipte; aşık olmak, tutkularının peşinden gitmek, vazgeçememek anlatılırken zevk ve lüks kavramlarının lezzetli ve ışıltılı dünyası izleyenleri içine çekiyor. Şarkının sanatçıda uyandırdığı ve onu harekete geçiren pastel renk tonlarından yola çıkılarak ince zevkli parıltıların görsel dünyasından oluşan çalışma, Eylül İlbey'in hazırladığı kareografi ve Gülşen'in iddialı, bir o kadar da cesur danslarıyla buluşması ile şahlanıyor. Gülşen'in adeta ikonik olarak nitelendirilebilecek kostümlerinin styling'i Mahizer Aytaş imzası taşıyor.Büyük bir set ekibiyle kesintisiz tam 16 saatte "tutku ve parıltı hapishanesi" konseptine uygun hazırlanmış dekorlarla stüdyoda çekilen projede, çok sayıda özel yapım pasta, lolipop ve tatlılar kullanıldı.

Lolipop şarkısının fotoğraf çekimi de şarkının ve Gülşen'in sahip olduğu tüm dişil enerjiyi, yeniliği, freshliği yansıtmak üzerine kuruldu. Fotoğraf sanatçısı Emre Doğru tarafından çekilen fotoğraflarda Gülşen ve Lolipop salt bir ikon olarak yorumlandı. Çekimde Saç tasarımcısı Serkan Aktürk ve makyaj sanatçıları Hakan Kültür ve Ece Birsen sanatçının ikonik saç ve makyaj tasarımlarına imza attılar.

Gülşen'in Aşk Hapishanesi!
Gülşen'in Aşk Hapishanesi!
Gülşen'in Aşk Hapishanesi!

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Ozan Çolakoğlu, Pop Müzik, İngilizce, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gülşen'in Aşk Hapishanesi! - Son Dakika


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